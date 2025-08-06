新聞眼／蔡規賴隨 已捉襟見肘

從關稅到過境，賴清德總統或者民進黨政府過去對美擁抱的進步價值聯盟，似已呈崩解之勢；「蔡規賴隨」或許可以在選舉過程中拿到基本分，在面對當前善變的川普與敏感的地緣政治局勢，已捉襟見肘。

蕭美琴在駐美代表任內被封「華府最有影響力的大使」，其實出自美國總統川普第一任期的國家安全顧問波頓之口，而波頓與川普交惡眾所皆知。

此外，從女權、LGBTQ到重視氣候變遷與發展綠能等進步路線，都是過去台灣在華府交朋友的利器，但現在，不只政權輪替、官員洗牌，連信奉的價值都隨著愛憎分明、倡導傳統的川普遭徹底揚棄。

惠頓文章裡有一段或許可為借鏡，「天然氣進口並不會實質性地糾正這種情況：川普官員看到的是一個受制於左翼文化議題（如去核化和跨性別主義）、對美國商業漠不關心、對國防不認真、且不願解決貿易逆差的民進黨領導的政府。」

賴總統要推動關稅談判和順利過境美國等議題，需透過各管道全使力，這些川普政府的官員，就算如身兼國家安全顧問的國務卿魯比歐般對台灣友善，但華府生態充滿不確定性，最終都得川普拍板決定。

對於台美關係而言，讓川普覺得爽暢的貢獻和利益，比強調台灣與美國擁有共同的民主價值更重要。

存在台美間的現實是，過去蔡英文可以打的順手牌，到了賴清德卻成了閉門羹。尤其民進黨向來擁抱的進步價值，當前華府支持川普的政治主流新右翼卻厭惡至極。繼續擁抱進步價值的神主牌，還是選擇與意見相左的川普政府對撞？正是賴清德和民進黨的兩難。