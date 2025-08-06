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學者：美已轉變 台灣要認清方向

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
旅美學者翁履中指出，從川普（圖）再度入主白宮以來，台灣的對美關係就出現斷裂式變化。美聯社
旅美學者翁履中指出，從川普（圖）再度入主白宮以來，台灣的對美關係就出現斷裂式變化。美聯社

曾任美國國務院資深顧問的惠頓撰文，對民進黨政府過度親近拜登政府、疏遠共和黨員等表現提出質疑。此文在外交圈發酵。淡大副教授黃介正指出，民進黨追隨的價值理念，與川普的ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）理念不合，這對繼續促進雙方共同利益，本身就會產生扞格。

旅美學者翁履中也發文指，從川普再度入主白宮以來，台灣的對美關係就出現斷裂式變化，過去民進黨政府熟悉且善用的華府管道、民主黨人脈，如今幾乎在共和黨主導的行政部門前無用武之地，「真正令人擔憂的是，台灣有多少人了解並願意承認環境已變？」共和黨要的是「玩真的」：開放市場、提高軍費、投資美國、切割民主黨勢力，若無法清楚回應這些要求，台灣在共和黨政府眼中就不會是「同盟」，而是「麻煩」。

翁履中憂心，台灣缺乏提出「美國已經轉變」的諍言者，親近政府的學界與意見領袖也多選擇沉默，或是全面「樂觀」解讀台美關係；這是台灣看不清對美關係真相的真正危機所在。

翁履中說，台灣既然決定選擇站在美國這邊，就要知道「哪個美國」正在執政，不能還在跟錯的人說話，台灣需要的是認清方向，不要只想報喜不報憂，搞清楚今天的共和黨要什麼、台灣可以給什麼、不能讓什麼，是守護台灣當務之急。

涉外人士說，每月六萬美元聘用遊說團，恰好說明賴政府無法打進川普決策圈的困境；外交上台灣本就該左右逢源，而民進黨太偏某一方、只在台灣「出口轉內銷」，加上意識形態與理念與川普迥然不同，都導致「戰貓」外交失靈。

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