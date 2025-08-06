美前顧問惠頓：賴政府連串失策 致台灣與川普漸行漸遠

曾任美國國務院資深顧問的惠頓五日撰文指出，賴清德政府一連串失策，從未能在川普當選時立即嘗試致電，到廢核電、堅持過境紐約以及對美政策聽從全球主義左派的蕭美琴，導致台灣與美國總統川普漸行漸遠。

惠頓曾於第二任布希政府和第一任川普政府擔任國務院資深顧問；他以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指台灣過去過度親近拜登政府，疏遠會提供台灣實質幫助的共和黨員，並對前駐美代表、現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑。

惠頓形容賴清德總統原本計畫過境美國紐約遭拒是「羞辱性的」，台灣政府私下責怪川普拒絕賴過境及未在八月一日前與台灣達成貿易協議，是川普想和大陸達成貿易協議。不過，惠頓表示，此說遭美方反駁，美官員指出，只要賴清德同意只過境達拉斯，川普就會核准。

批蕭美琴駐美與左派走太近

惠頓並表示，台灣陷入這種困境必須追溯到更久以前發生的問題，且很難恢復。他說，去年川普連任當天，賴清德沒有嘗試致電川普道賀，只透過發言人發布制式聲明。賴清德本應讓川普自己決定是否接聽祝賀電話，但賴的做法在華府一些關注台灣的人看來，與四年前台灣官員對拜登就任總統時的喜悅截然不同，當時駐美代表蕭美琴參加拜登就職，大肆慶祝。

惠頓批評蕭美琴駐美期間與左派走得太近，很容易被認定是屬於討厭川普和川普政策的圈子，並認為蕭對拜登政府的態度，疏遠了在軍售等方面願提供台灣實質幫助的共和黨人。惠頓說，台灣總統府當時宣稱蕭美琴是「華府最有影響力的大使之一」，是「明顯可笑的」。

惠頓說，共和黨現在掌控整個華府決策圈，若由蕭美琴來決定台灣對美關係就更不合理；蕭美琴雖從未直接譴責或疏遠川普，但相信蕭美琴更希望看到拜登連任。惠頓說，蕭美琴如同她的政黨一樣，是一名左派全球主義者。

惠頓也特別提到，賴政府日前接見美國「國家民主基金會」會長兼執行長威爾遜，該基金會與川普不合，川普曾試圖廢除這個政府資助的基金會，但賴政府仍公開高調接見威爾遜，這是否明智？是蕭美琴建議的嗎？

惠頓指出，台灣在美國其實形象不佳且正在下滑。大多數關注外交政策的美國人，並未將台灣視為對抗中國的資產，反而將其視為負擔，認為台灣可能將美國拖入一場不願發生的對中國戰爭，而且美國也沒有多少文化親和力將台灣視為必須保衛的東西。

惠頓說，川普確信台灣半導體產業盜竊了美國技術。川普還可能認為台灣國防預算過低，民進黨政府並廢核電再補貼日益昂貴的電力，試圖在台灣生活或做生意的美國人面臨多重不便。整體而言，川普政府官員看到的是受制於左翼文化議題（如去核化和跨性別主義）、對美國商業漠不關心、對國防不認真且不願解決貿易逆差的民進黨政府。

雇親川普遊說公司恐反效果

為了改善這種狀況，惠頓說，我駐美代表處自五月起以每月六萬美元雇用親川普的遊說公司來為台灣做戰略倡議，但他認為此舉可能造成反效果。他說，台灣一直與左派調情，把共和黨的支持看作理所當然，如今看到新右派在美國政治崛起，且對台灣感到冷漠，才施捨一點錢給與川普友好的遊說團，而且巴拉德合作伙伴公司恐怕早已不受川普盟友或官員歡迎。

惠頓指出，在川普第二任期及其「美國復興」運動而命運變糟的國家中，台灣接近榜首。台灣政府為如何應對「後全球主義」的美國提供有力的負面教材。