王義川自爆造謠4步驟 藍營議員告發

民進黨立委王義川在電視節目爆出「台中市普發四萬元造謠四步驟」，國民黨台北市議員楊植斗、柳采葳昨赴北市中正一警分局告發違反社會秩序維護法，要求警方盡快約談，王也應向社會道歉。中正一分局依規受理，因事發地為三立電視台攝影棚，案件轉由轄區的內湖警分局偵辦。

柳采葳表示，王義川身為民進黨立委，發言應該更謹慎小心，要以身作則，卻在電視節目公然教導如何造謠，甚至拿網路上已澄清過的議題當例子；王宣稱的四個步驟，拿台中普發四萬元當例子，她懷疑普發四萬是民進黨刻意製造的假議題和哏圖。

她表示，王有違反社維法之嫌，警方應立即調查，過去民進黨有其他人檢舉假訊息，警方一周內就約談相關人士，因此她要求盡快約談，不容許王義川這樣的人物，公然教導大家製造假訊息；王的言行，讓民進黨的公信力蕩然無存，「現在網路上看到的哪個縣市要普發現金，很有可能就是民進黨配合側翼做的假圖卡，用謠言去當選戰的工具，這樣的立委應該要立刻向社會大眾道歉」。

楊植斗說，王說這是選舉勝利方程式，當初納粹迫害猶太人也有迫害方程式，為了要醜化、讓國人對猶太人心生厭惡，就欺騙說猶太人會在特定節日前綁架小孩；王做出這樣的謠言，分化國人感情，「是跟納粹、八炯學的嗎？」「王義川應要關三天，不要為了通告費就在胡說八道」。

王義川昨手機未接，訊息未回，沒有回應。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則表示，國民黨完全沒有雅量，圖謀不軌被戳破，凸顯了雙重標準，只會用告人方式，達到寒蟬效應以轉移焦點。