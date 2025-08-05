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盧秀燕出發訪澳洲 取經煤電轉型

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕出訪澳洲，預計十一日凌晨返國。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕出訪澳洲，預計十一日凌晨返國。記者黃仲明／攝影

台中市長盧秀燕昨深夜率團出訪澳洲，為期六天，預計十一日凌晨返國。盧秀燕昨早才對外宣布澳洲行，她受訪表示，受美國關稅影響，世界各國都受到衝擊，應該多交朋友，希望分散國際經貿市場；盧也將取經澳洲燃煤電廠轉型經驗。此行為盧秀燕今年第二度出訪。

連日豪雨不斷，多名藍營議員擔心盧出訪期間有狀況。盧秀燕說，台灣各地雨勢趨緩，前天已解除三級應變中心，按照既定行程出訪，有信心成功達成城市外交。

盧秀燕說，澳洲煤電已退場，有很多燃煤電廠轉型成藝文基地，台中火力發電廠是台灣最大的燃煤電廠，要向澳洲取經電廠活化情形。

盧秀燕表示，台中匯集中台灣龐大的消費實力，也是中部產業重鎮及交通樞紐，近年吸引國際大廠投資，澳商對台投資顯著增加，例如澳洲麥格理集團投資台灣離岸風電。

她強調，澳洲礦產等天然資源豐富，台中的精密機械、光電、面板及半導體產品也出口澳洲，雙方貿易往來頻繁。

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