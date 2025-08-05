強生籲西方國家 不要屈從北京

首度訪台的英國前首相強生，昨在凱達格蘭論壇發表演說表示，是北京不滿現狀，不排除動武來消除華人世界的民主，實現統一；面對台灣恐遭侵略併吞，他也喊話英美和歐洲國家，不要閃躲，不要屈從北京，就跟台灣站在一起。

強生昨天也先後會晤賴清德總統及前總統蔡英文。會見賴總統時，強生表示，現在是至關重要且充滿不確定性的時刻，中國霸凌台灣毫無正當性，台灣是自由和平的社會，不應受恫嚇；值此艱困緊張時刻，所有西方國家都應加強與台灣的經濟和政治關係，而非在他國壓力下疏遠台灣。

英國國防大臣希利日前受訪表示，若台灣發生戰事，英國已做好在太平洋地區作戰的準備。強生表示，英美兩國政府對台海變局的政策態度都模糊，希利說英國協助盟友是自然本能，並非談特定情境，沒人知道衝突的真實場景，不確定性確實存在。

強生於二○一九年至二○二二年擔任英國首相，這是他首次訪台。強生在凱達格蘭論壇演說時，以閩南語「你好」開場，分享自己印象中的台灣風光，來自英國首相官邸的健身機螢幕，如今終於在雨中相見。前晚在鼎泰豐用餐的他，回憶起六年前協助鼎泰豐在倫敦開設首家分店，如今雙邊貿易成長，鼎泰豐倫敦分店已有三家。

強生幾度談到「台灣奇蹟」，稱台灣是一個擁有兩千四百萬人民的華人國家，人們享有自由、不同意見，也有強烈的台灣人認同，多數人忌憚於中國大陸的敏感性，不想要立刻宣布自己是主權獨立於北京之外的國家，台灣人追求的是捍衛現狀、民選政府與自由。

強生說，是北京在改變現狀，共機艦每天闖入台灣水空域，在在提醒所有人，北京的企圖在於二○二七年侵台，消除民主、實現統一，由北京統治台灣，「我告訴我北京的朋友，用恐嚇和脅迫手段對付台灣是大錯特錯，且公開考慮動武是瘋了；考慮動武來片面改變現狀的那一秒，就有失控風險」。

面對台海爭端，強生說，全世界支持兩岸和平對話；當中國加強打壓台灣，所有西方世界應勇敢面對，不要屈從北京。