賴總統：明年國防預算 逾GDP3%

賴清德總統昨在凱達格蘭論壇開幕式表示，今年論壇聚焦的印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略及經濟、科技與產業外交的戰略整合，與台灣國家發展方向緊密相連；他並宣布明年國防預算將達ＧＤＰ三％以上，提升台灣的自我防衛能力。

賴總統以英文發表演說指出，過去一年的國際局勢動盪，俄烏戰爭不停，中東衝突加劇，而中國在台海、東海與南海的軍事行動，都讓以規則為基礎的國際秩序面臨前所未有的挑戰；在威權主義擴張下，民主國家要團結一致，捍衛民主自由價值，台灣位處第一島鏈要津，是印太和平穩定的重要支點。

賴總統重申自己的「和平四大支柱行動方案」，包含強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導力，並推動價值外交，「我們會維持現狀，確保台海和平穩定，同時，我們會持續深化與其他民主國家的夥伴關係，推動全球繁榮發展」。

漢光演習甫落幕，賴總統說，除了擴大民眾參與，也透過軍民協力驗證對極端情境的應變能力；此外，台灣持續推動國防改革，並且投入更多的資源，明年的國防預算將達到ＧＤＰ三％以上的目標，以提升自我防衛能力。

賴總統呼籲，台海和平不單是區域議題，而是全球經濟與安全穩定的共同責任；台灣身處威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣，台灣會與全球的民主國家，共同面對挑戰，維護以規則為基礎的國際秩序，以實力捍衛和平，守護得來不易的民主與自由生活。

首批攻擊型無人機交運

國防部表示，陸軍首批Altius-600M攻擊型無人機系統前天交運陸軍，國防部長顧立雄昨接見製造商美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey。顧強調，這項專案從去年啟動，今年就快速獲得首批交裝，讓國軍獲得關鍵性「即戰力」，有效強化地面縱深防衛及打擊能力。

顧立雄強調，當前敵情威脅嚴峻，國防部持續規畫與籌獲監偵型及攻擊型無人機，以滿足我防衛作戰需求；Altius-600M型無人機順利獲裝，展現國軍應對戰場環境變化、加速引進創新科技的決心，對於台美攜手合作運用新興科技對抗中共威脅，以及確保區域和平穩定，也極具意義。