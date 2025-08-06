美國前國務院顧問惠頓：台灣失去川普…六個不足

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）5日撰文指出，賴清德政府一連串失策，從未能在川普當選的第一時間立即嘗試致電祝賀，及受制於左翼文化問題、堅持過境紐約，同時對美國企業漠不關心，對國防不認真，也不願消除貿易逆差，導致台灣與川普漸行漸遠。

惠頓於第二任布希政府和第一任川普政府擔任國務院資深顧問；他以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指台灣過去過度親近拜登政府，疏遠會提供台灣實質幫助的共和黨員，並對前駐美代表、現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑。

惠頓形容，賴總統原本計畫出訪過境紐約遭拒是「羞辱性的」，台灣政府私下歸咎川普拒絕賴清德過境以及沒有在8月1日前與台灣達成貿易協議，是因為川普想和大陸達成貿易協議。不過，惠頓表示，美方並不認同此說法，川普政府官員指出，若賴清德同意只過境達拉斯，川普就會核准。

惠頓並提到，去年川普連任當天，賴清德沒有嘗試致電川普道賀，只透過發言人發布制式聲明。賴清德本應讓川普自己決定是否接聽祝賀電話，但賴的做法讓華府一些關注台灣的人，感受到台灣對前總統拜登與川普當選態度的「溫度差」。

惠頓也批評，蕭美琴駐美期間與左派走得太近，很容易被認定是屬於討厭川普和川普政策的圈子，並認為蕭美琴對拜登政府的態度，疏遠了在軍售等方面願提供台灣實質幫助的共和黨人。

惠頓特別提到，賴政府日前接見美國「國家民主基金會」會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson），該基金會與川普不合，川普甚至曾試圖廢除這個由政府資助的基金會，但賴政府仍公開高調接見威爾遜。

惠頓指出，台灣在美國其實形象不佳且正在下滑。大多數關注外交政策的美國人，並未將台灣視為對抗中國的資產，反而將其視為負擔，認為台灣可能將美國拖入一場不願發生的對中國戰爭，而且美國也沒有多少文化親和力將台灣視為必須保衛的東西。

惠頓說，川普確信台灣半導體產業盜竊了美國技術，同時可能認為台灣國防預算過低。民進黨政府廢核電再補貼日益昂貴的電力，讓試圖在台灣生活或做生意的美國人面臨多重不便。整體而言，川普政府官員看到的是一個受制於左翼文化議題、對美國商業漠不關心、對國防不認真且不願解決貿易逆差的民進黨政府。

惠頓指出，在川普第二任期及其「美國復興」運動而命運變糟的國家中，台灣接近榜首。為改善這種狀況，惠頓說，我駐美代表處5月起以每月6萬美元僱用親川普的遊說公司，為台灣做戰略倡議，但他認為可能造成反效果。他說，台灣一直與左派眉來眼去，把共和黨支持看作理所當然，如今看到新右派在美國政治崛起，且對台灣感到冷漠，才施捨一點錢給與川普友好的遊說團，而且這家公司恐怕早已不受川普盟友或官員歡迎。