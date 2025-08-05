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影／盧秀燕率團出訪澳洲　盼政府地方同心面對關稅問題

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台中市長盧秀燕（中）今天深夜率團出訪澳洲，預計8月11日凌晨返台。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天深夜率團出訪澳洲，預計8月11日凌晨返台。記者黃仲明／攝影

台中市長盧秀燕今天深夜率團出訪澳洲，預計8月11日凌晨返台，除拓展城市外交，也將參訪當地會展中心、圖書館、美術館三大建設，並觀摩澳洲煤電廠轉型狀況。她表示，此行將進行城市建設考察，同時拓展經貿布局，讓中央與地方政府透過各自優勢分進合擊，讓美國對等關稅的危機變轉機。

盧秀燕在桃園國際機場受訪時表示，台中市是全國第2大直轄市，市政工作有非常多面向，內政工作要做好，城市外交也同樣重要，特別感謝澳方邀請，在澳洲只有短短5天時間，因此行程非常緊湊，此行包括要加強城市外交，以及台灣現在面臨的關稅問題，也希望藉著這次城市外交能擴展經貿布局。

盧秀燕說，在短短的5天中，台中市要在當地舉行大墩美展，另外也會進行城市建設考察，包括會展中心、圖書館、美術館，另外還包括澳洲的能源轉型，在交通方面也會考察轉運站跟電動公車等等，同時還要宣慰僑胞，雖然5天行程短暫、緊湊，但市府會努力做好城市外交。

媒體詢問盧秀燕怎麼看待美國對等關稅對台中市的影響。盧秀燕指出，這次美國對等關稅影響最大的區域應該就是中部，但是危機就是轉機，因此除了城市外交之外，也可藉此行加強對於非美國以外市場加強聯繫了解，此行也有這方面目的性。

盧秀燕說，因為美國對等關稅是國家重大的議題及困難，所以中央政府跟地方政府一條心分進合擊，中央政府有外交關係，地方政府的城市外交也有外交上的優勢，分進合擊共同面對美國關稅危機，只要共同努力，相信危機可以變成轉機。

台中市長盧秀燕（中）今天深夜率團出訪澳洲。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天深夜率團出訪澳洲。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕今天深夜率團出訪澳洲，出發前向媒體揮手道別。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕今天深夜率團出訪澳洲，出發前向媒體揮手道別。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天深夜率團出訪澳洲，她在機場表示，此行將進行城市建設考察，同時拓展經貿布局，讓中央與地方政府透過各自優勢分進合擊，讓美國對等關稅的危機變轉機。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天深夜率團出訪澳洲，她在機場表示，此行將進行城市建設考察，同時拓展經貿布局，讓中央與地方政府透過各自優勢分進合擊，讓美國對等關稅的危機變轉機。記者黃仲明／攝影

外交 美國 盧秀燕

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