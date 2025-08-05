烏克蘭跨黨派議員團訪台 盼加強合作抵禦威權擴張

烏克蘭跨黨派國會議員團訪台，外交部長林佳龍晚宴時感佩烏國人民對抗俄國侵略的韌性；訪團團長克尼亞日茨基則說，烏國飽受中國軍援俄國的侵害，憂慮台灣未來遭遇相同處境，希望台烏加強合作抵禦威權主義擴張。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於4日晚宴歡迎烏克蘭國會議員克尼亞日茨基（MykolaKniazhytskyi，另譯：克尼茨基）率領的跨黨派國會議員訪團來台交流，這是1993年以來烏克蘭國會首次跨黨派議員組團訪台。

林佳龍致詞表示，自2022年俄國非法侵略烏克蘭後，台灣即與波蘭、捷克、愛沙尼亞、立陶宛等國及歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，協助烏國重建學校、教堂與醫院，並協助烏國地方政府推動5G通訊、智慧醫療與資訊人才培訓等人道援助計畫。

林佳龍強調，台烏兩國均重視民主自由，在總統賴清德價值外交政策下，台灣將持續與理念相近國家攜手促進全球穩定與繁榮。感佩烏國人民對抗俄國侵略的韌性，期盼訪團此行為台烏國會交流開啟新篇章，共同促進台烏在各領域的實質合作，並為未來兩國官方對話及民間交流奠定堅實基礎，期許台烏友誼長存。

第三度訪台的克尼亞日茨基致詞表示，烏國人民感謝台灣提供的各項人道援助，烏國飽受中國軍援俄國的侵害，憂慮台灣未來遭遇相同處境，希望台烏加強合作抵禦威權主義擴張，盼此行有助促進台烏兩國未來官方交流，也歡迎台商在烏國投資。

外交部政務次長吳志中4日下午接見訪團時表示，台灣自俄烏戰爭爆發以來始終堅定支持烏克蘭，並與歐洲國家合作給予烏國所需的人道援助，台灣與多數歐洲國家在政治、安全、經濟與文化等各領域密切交流，鼓勵台烏兩國以漸進的方式，開展更多面向的合作。

外交部說明，烏克蘭跨黨派國會議員團一行9人應邀於4日至8日訪台，成員涵蓋各主要政黨，期間將晉見台灣政府高層、拜會立法院，並出席「凱達格蘭論壇」。訪團也將參訪台灣航太工業、智慧醫療及精密機械等相關產業，深化台烏經貿交流合作，創造台灣企業參與烏克蘭重建並爭取商機的契機。