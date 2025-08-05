民眾黨立委張啓楷今日表示，他目前積極經營嘉義，很多嘉義鄉親問他是否回去選嘉義市長，他的回答是「藍白可先兄弟登山，各自努力」，未來可以依民調結果作決定。

張啓楷今在國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇主持的直播節目「志聖鮮思」上，談到近日民眾黨的「兩年條款」問題。他說，8月10日是民眾黨建黨六周年應該會有所決定。陳學聖說，國民黨早期也有兩年條款，然而差別在於藍要求當兩年後要累積政治能量，投入地方選舉，而民眾黨則是希望培養更多政治人才，但當兩年立委實在太短，很多立法事情剛熟悉就要離開。

張啓楷接著說，他是民眾黨不分區立委，也自詡是嘉義立委，周末都在嘉義跑行程，尤其最近風災、豪大雨，更常台北嘉義兩邊跑。一年多來促成台糖冠名嘉義大學KANO棒球隊、國道一到國道三之間沿牛稠溪快速道路的興建等，目前積極經營嘉義，很多嘉義鄉親問是否回去選嘉義市長？他的回答是「藍白可先兄弟登山，各自努力」，未來可以依民調結果作決定。

談到823的核三延役公投，張啓楷說，過去核一、核二、核三一年可以幫台電賺一千億，停掉後一年就是增加一千億的成本，所以過去三年補三千億、電價漲四次。更甚，去年核三1號機停機後，民進黨就轉頭跟麥寮電廠續約繼續燒煤；核三2號機去年517停機時，盧秀燕團隊就統計516跟518台中火力發電變化，結果光一天就增加一萬四千噸燒煤。

張啓楷批，民進黨說要減碳卻加大燃煤發電，嚴重影響中部民眾健康。他在總質詢質問行政院長卓榮泰這件事，卓揆也承認不買麥寮的電則電力不夠。一支燃料棒可穩定發電18個月，能促進台灣能源安全，而擁抱核能是世界趨勢，川普要讓核電再次偉大；日本福島核災時核電占總發電8%，現在則希望增加到25%；南韓現在是30%。

張啓楷也談到中研院士朱敬一批在野修法憲訴法。他直言對朱敬一非常失望，完全倒果為因，憲訴法修正一大主因是大法官變成了民進黨打手且違背絕大多數民意，像大法官實質廢死引起民意沸騰，高達九成民意反對，又不尊重國會改革。憲訴法修法也沒有修到非常嚴格，目前與捷克一樣，15名大法官有10人才能開會，9人才能通過違憲宣告；南韓則是9位大法官中要7人才能開會，6人才能通過，修法是跟國際接軌。

張啓楷認為，朱敬一講得好像憲訴法修正是立法院侵犯大法官職權，但實際狀況是大法官會議限制立法院職權。如果綠要廢死，應該是立法院修法廢死，怎麼會是大法官變相立法？陳學聖也說，原本非常佩服朱敬一，是數一數二聰明的政務官，但因為他太愛做官了，傾向綠營後，整個學者風骨不見，朱一定要把求官的心拿掉。