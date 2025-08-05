蕭副總統接見友邦駐聯合國代表 感謝挺台參與國際

副總統蕭美琴今天接見友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表團，感謝代表團成員長期在日內瓦聯合國體系中持續扮演台灣最堅定的夥伴，並支持台灣有意義參與國際組織。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統今天下午接見友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表團。

蕭副總統致詞首先向來訪的友邦大使表達誠摯歡迎及感謝，並代表政府感謝訪團長期在聯合國體系中扮演台灣最堅定的夥伴，並支持台灣有意義參與國際組織。

副總統指出，台灣多年來被不公平地排除於聯合國體系之外，有賴眾多友邦堅持聯合國體系正義、公平與包容性原則，並持續倡議支持台灣的國際參與。她要再次代表政府，以及所有的台灣人民感謝友邦大使對台灣的友誼與支持。

訪團包括瓜地馬拉駐日內瓦代表團大使卡利（JoséFrancisco Calí Tzay）伉儷、海地駐日內瓦代表團大使菈瑟珂（Ann-Kathryne Lassègue）及夫婿、馬紹爾群島共和國駐日內瓦代表團副常代藍威（Samuel K. Lanwi,Jr.）伉儷，由外交部次長葛葆萱陪同，前來總統府拜會蕭副總統。