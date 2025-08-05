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見金舶獎得獎企業 副總統：讓世界看到台灣實力

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴今天接見「第7屆品牌金舶獎」得獎企業，肯定獲獎企業是台灣的驕傲，她強調政府會支持百工百業，做業界的後盾，盼未來共同努力，讓世界看到台灣的實力。

總統府晚間發布新聞稿，蕭副總統致詞表示，很榮幸在總統府接待金舶獎得獎企業。這屆金舶獎歷經嚴謹的評審程序，在綠色永續、新創等領域千挑萬選出得獎企業，除了要恭喜大家，也感謝百工百業的努力，讓許多台灣產品不只是MIT，同時也是國際知名的品牌。

副總統指出，政府希望台灣經濟能夠均衡發展，不只是區域性均衡，更包括不同產業界間的均衡。台灣的傳統產業、製造業及最先進的科技業，都在國際上受到矚目。金舶獎得獎的品牌與企業，涵蓋台灣人民食衣住行育樂等領域，不僅是台灣的驕傲，也讓世界看到台灣業界長期付出與努力的實力，值得肯定。

副總統感謝中華民國全國商業總會長期舉辦金舶獎，全力支持獲獎企業。她強調，政府也會提供各項政策與支援，做業界的後盾，讓大家能在全球行銷以及在台灣立足的過程中得到更多助力，盼未來共同努力，讓世界看到台灣的好、台灣的驕傲。

訪賓一行由中華民國全國商業總會理事長許舒博率領，經濟部次長何晉滄陪同，赴總統府拜會蕭副總統。

品牌 總統府

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