石破茂慰問中南部水災 林佳龍致謝盼合作因應挑戰
近日豪雨致災，日本首相石破茂發文，對台表達慰問。外交部今天表示，外交部長林佳龍再次對日方關懷致謝，並期盼台日合作因應挑戰；外交部及駐日本代表處已分別向日本政府表達誠摯感謝。
日本首相石破茂發文對台表達慰問，他表示，謹對罹難者及家屬表示哀悼，也對受災者表達誠摯慰問；祈禱早日恢復日常生活，「台灣，加油！」。日本台灣交流協會下午在臉書轉發。
對此，外交部下午發布新聞稿指出，外交部及駐日本代表處已分別於第一時間向日本政府表達誠摯感謝。
外交部表示，石破茂也曾於7月12日發文慰問台灣丹娜絲颱風災情，展現台日間情誼深厚的真摯關係。台灣政府及社會各界持續全力投入救災及復原工作，協助災民早日重建家園，恢復日常生活。
外交部說，外交部長林佳龍再次對日本政府的溫暖關懷與真誠支援，表達由衷謝忱，也期盼未來台日兩國在相關領域持續深化合作，建立更緊密、友好且堅韌的夥伴關係，共同因應各項挑戰。
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