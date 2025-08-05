法前議長籲強化與台灣合作 打造和平與繁榮未來

法國前國民議會議長戴扈傑今天表示，台灣以民主制度展現面對威權壓力的韌性，是在捍衛民主與自由時不可或缺的夥伴，法國與歐盟唯有強化與台灣和印太民主國家關係，支持以規則為基礎的國際秩序，才能打造以和平與繁榮的未來。

遠景基金會舉行「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，下午邀請戴扈傑（François de Rugy）發表專題演講。

針對印太區域所面臨的挑戰，戴扈傑指出，印太是各種挑戰的核心，包含戰略競爭、軍事威脅、環境挑戰，以及民主、個人自由、法治等普世價值，「如果我們認為這些價值需要捍衛，我們需要在這裡捍衛它」。

面對俄烏戰爭與美國總統川普重返白宮等局勢，戴扈傑說，這更加凸顯歐洲發展自主防衛能力的迫切性，以及在印太地區和日本、澳洲、台灣等民主國家強化連結，深化多邊合作，而台灣在印太地緣政治處於核心地位，若台灣遭到破壞，將對全球供應鏈和區域安全帶來嚴重衝擊，歐盟需將此事視為不可接受，而中國對台灣的壓力不斷升高，包含軍事手段和外交孤立。

戴扈傑提到，只要法國政治人物公開聲援台灣，或是參與前總統蔡英文訪法等活動，以及今天參與凱達格蘭論壇，都會受到中國政府的施壓，來自中國的壓力與威脅，對於台海和平與穩定都是重大風險。台海是全球貿易的重要通道，法國與歐盟都已經注意到這些風險，呼籲透過建設性對話維持現狀，並支持台灣參與國際多邊論壇，而台法之間的軍事合作也因此浮上檯面。

戴扈傑指出，法國與歐盟必須加強與印太民主國家的合作，如支持台灣「新南向政策」等計畫，加深各國連結、促進民主價值落實，而強化台法與台歐之間的經貿連結也相當重要，透過具體合作才能在面對外部威脅時，展現真正的團結，共同應對氣候變遷也是合作理由，且不能讓中國壟斷太陽能板、電動車等再生能源市場。

戴扈傑表示，法國與歐盟可以對印太國家分享資安與對抗假訊息經驗，協助強化區域國家民主韌性，而法國與歐盟必須持續倡議讓台灣更有機會參與如世界衛生組織（WHO）等國際組織，台灣在世界貿易組織（WTO）已展現出貢獻與承諾，讓台灣加入國際組織有助於台灣在國際舞台的正當性，也有助於區域穩定。

戴扈傑最後表示，台灣以民主制度展現面對威權壓力的韌性，是在捍衛民主與自由的普世價值時，不可或缺的夥伴，法國與歐盟唯有強化與台灣和印太民主國家關係，支持以規則為基礎的國際秩序，才能打造以和平與繁榮為本的未來。