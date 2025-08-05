強生：川普好交易也想達成交易 台灣得提出有利的條件

英國前首相強生（Boris Johnson）今（5日）對台灣媒體表示，他認為，美國總統川普非常支持台灣，但是川普現在忙著對中貿易談判，比起戰略性，川普得更加戰術性，這也就是為何最近大家看到有些令人困惑的事情。

強生表示，他認為川普依然希望確保在他的任內，台灣能確保自由與民主，不希望民主台灣在他手上消失。

在美中貿易談判的同時，英國金融時報報導，華府限於北京壓力，拒絕讓賴清德總統出訪中南美洲時，過境美國紐約，外界解讀這是對台美關係和賴執政的挫敗。隨之而來的，還有美國在8月1日關稅談判大限屆滿後，宣布對台灣的對等關稅為20%，雖然是暫時性措施，仍對台灣產業造成不小衝擊。

談到最近的美國關稅戰，強生笑稱，幸好英國已經脫歐，才能達成對美這麼低的關稅，他建議台灣，川普好交易，也想達成交易，台灣得提出讓川普認為有利的條件。