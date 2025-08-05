網傳風災當頭卻出國考察 邱議瑩：移花接木、抹黑

近日豪雨致災，網路謠傳高雄市的民進黨立委邱議瑩出國玩、去波蘭考察等。邱議瑩今天表示，丹娜絲風災以來她持續在災區協助救援，很遺憾有心人士拿7年前舊照抹黑她、移花接木，實屬不當，呼籲勿再轉傳謠言。

社群媒體Threads、X上，近日流傳多則貼文，指在民進黨執政的高雄市飽受丹娜絲風災、水災之苦時，邱議瑩卻前往波蘭考察、並附上新聞片段指「人家都去挖水溝了你出國玩了」。

邱議瑩下午在社群媒體Threads上發文表示，災難當前，謠言卻四起。丹娜絲風災以來，她和團隊持續在災區奔走、協助救援，事實歷歷在目。很遺憾有心人士卻拿7年前舊照抹黑她、移花接木，實屬不當，呼籲大家勿再轉傳謠言。

邱議瑩說明，要成為城市的領導者，必然面對考驗，但抹黑與攻擊，只會讓她更堅定為高雄奮戰的決心。事實上，網軍對南部災難的嘲諷與落井下石並不陌生。南部夏季易受極端氣候影響，地方政府與民代早已嚴陣以待、全力應對。

邱議瑩表示，越是艱難、越是團結，不僅高雄在地立委聯合向中央請命，也感謝來自各界伸出援手。台灣多數人依然善良有愛，願意彼此扶持，相信必能共度難關。

在邱議瑩的貼文下，則有多名網友支持邱議瑩提告，網友提到「有必要也要提出告訴，不要讓假帳號一直造謠」、「請開告，慢一天就是整個執政團隊繼續被捅一天」、「對於假消息拜託硬一點直接開告，整天愛與包容，主權都快沒了到底是要愛什麼包容什麼」。