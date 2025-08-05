最新民調...56.6%民眾希望賴總統辭去黨主席 專心國政

最新民調顯示：56.6%民眾希望賴總統辭去黨主席、專心國政。這項針對臺中公民的民調也發現賴總統的滿意度只剩39.2%，而卓榮泰內閣的滿意度更只有32.9%；相較之下，盧秀燕市長的施政滿意度達到65.8%。

賴清德施政表現滿意度，有39.3%表示滿意、49.9%不滿意，不滿意度高於滿意度，差距10.6個百分點，另有10.8%表示不知道、無意見或拒答。最不滿意的年齡層是40-69歲。

關於盧秀燕施政表現滿意度，有65.8%表示滿意、27.5%不滿意，滿意度較不滿意度多38.3個百分點，另有6.7%表示不知道、無意見或拒答。除了泛綠支持者是不滿意度（58.1%）高於滿意度（37.1%）之外，其他基本資料分層都是滿意度較高，且多數分層的滿意度皆超過6成。滿意度較高的分層是女性、50-59歲、高中職和專科學歷、泛藍和民眾黨支持者。

關於「2028無煤中火」，有62.4%表示支持、18.8%不支持，支持度高43.6個百分點，另有18.8%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，所有基本資料分層都是「支持度」高於「不支持度」，其中，中火所在的第二選區支持度（66.5%）居各選區之冠。支持度較高的分層是男性、50-69歲、研究所以上學歷、民眾黨和泛藍支持者。

關於「普發現金1萬政策」，有63.8%表示支持、29.5%不支持，支持度高34.3個百分點，另有6.7%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，除了泛綠支持者是不支持度（61.0%）高於支持度（34.6%）之外，其他基本資料分層都是支持度較高。進一步觀察發現，支持度相對較高的分層是：年齡為50-59歲、高中職和專科學歷、泛藍和民眾黨支持者等分層。

關於卓榮泰內閣的施政表現，有32.9%滿意、52.0%不滿意，不滿意度較滿意度多19.1個百分點，另有15.1%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，僅立委第一選區、70歲以上兩個分層是滿意與不滿意比例相近，而國初中以下學歷和泛綠支持者是滿意度高於不滿意度，其他基本資料分層都是「不滿意度」高於「滿意度」。

關於民進黨發起這次大罷免的認同度，僅28.9%認同，60.6%不認同，不認同比例多31.7個百分點，另有10.6%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，除了泛綠支持者是認同度（69.0%）高於不認同度（22.1%）之外，其他基本資料分層都是不認同度較高。

關於賴清德用總統身分終止罷免，並宣布民進黨退出罷免活動的認同度，有52.9%認同，34.7%不認同，認同比例多18.2個百分點，另有12.4%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，除了泛綠支持者是不認同度（70.0%）高於認同度（22.5%），而年齡為20-29歲的民眾不認同度（47.7%）略高於認同度（45.0%）之外，其他基本資料分層都是認同終止罷免的比例較高。

關於賴清德總統辭去民進黨主席，專心國政建議的認同度，有56.6%認同，29.8%不認同，認同比例多26.8個百分點，另有13.6%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，除了泛綠支持者是不認同度（61.7%）高於認同度（33.2%）之外，其他基本資料分層都是認同度較高。

立法委員羅智強主持的新國會智庫，8月時政民調是委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，以設籍在臺中市，年滿20歲以上的市民為調查對象。調查日期為114年7月29日至31日的晚間18：00至22：00。

本次調查共完成1074份有效樣本，在95%的信心水準下，受訪樣本的抽樣誤差介於正負3.0%。為使樣本能充分反映母體結構，增加樣本的代表性及可靠性，調查結果分別依照臺中市，且年滿20歲以上市民之「性別」、「年齡」、「學歷」、「行政區」進行「多變數反覆加權」。並進行卡方檢定，確認是否符合母體比例。統計檢定顯示，加權後的樣本資料結構分布與母體人口結構資料一致，無顯著差異。

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