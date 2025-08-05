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民調：盧秀燕滿意度遠超賴清德 認同罷免比例大減剩28.9%

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為記者拍攝
照片為記者拍攝

最新民調顯示：認同這次罷免的比例大減至只剩28.9%，而盧秀燕的施政滿意度則遠超賴清德總統。

這項由新國會智庫8月5日在立法院召開的記者會，公布八月時政議題民調，由羅智強立法委員、台藝大廣電系賴祥蔚教授、陳冠安執行長、民主學校協會秘書長何元楷進行分析解讀。本次針對賴政府、盧市府施政滿意度；2028無煤中火與普發現金政策態度；大罷免等議題對臺中市公民進行調查。結果顯示，賴政府各項表現不符民意期待，民眾普遍期待賴總統回歸民生、降低對立，過半民眾更支持賴清德辭去黨主席。

立委羅智強指出，民調反映三大訊息：第一，盧秀燕市長在施政滿意度方面大幅領先賴清德。盧的滿意度為65.8%，賴僅39.3%；不滿意度方面，賴高達49.9%，盧僅27.5%，形成雙重壓倒性差距；第二，「無煤中火」與「普發現金」兩政策均獲逾六成民眾支持，顯示其主張深獲台中市民信任；第三，賴清德威信重挫，原本選前約五成不認同罷免，如今反對罷免者增至六成，反映社會主流民意轉向，期盼賴總統知錯能改，終止8月23日的大規模罷免行動。不過，賴總統仍堅持推動全黨動員，令人遺憾。

賴祥蔚教授分析指出，選前社會觀望氛圍濃厚，實際投票結果反對罷免與贊成罷免大約是55:46，民眾發現反對罷免的民意才是主流民意，所以這次民調顯示認同罷免的比例大減至只剩下28.9%，而反對罷免的比例則上升至60.6。卓榮泰與賴清德的施政滿意度均僅約三成多，相較總統大選四成得票率已明顯滑落，反映即使是民進黨支持者也不再支持現行政策，期待執政團隊反思調整。

新國會智庫執行長陳冠安指出，盧秀燕不僅在整體滿意度領先賴清德，連年輕族群中也領先一成以上。值得注意的是，泛綠選民中也有超過四成對盧市長表達肯定，顯示「中道理性」對比「仇恨對立」的取捨趨勢。

陳冠安也批評，經濟部長郭智輝曾聲稱關稅不會比日韓差，卻傳出要產業界自籌4000億元「共赴國難」，要求業者自行割肉。這種作法讓卓內閣的支持度雪上加霜，泛綠支持度更跌至僅66%。面對關稅談判失利，內閣急需改組，卻反被賴清德帶往823罷免戰場，與民意期待改善經濟民生背道而馳。

民主學校協會秘書長何元楷則表示，從街頭反應與調查數據均顯示，民眾普遍認為大罷免已「走火入魔、撕裂社會」，感到厭煩與失望。他呼籲賴清德應放下對立、回歸國政，否則民意怒火恐將進一步高漲。

本次民調由新國會智庫出資，陳冠安執行長主持，委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，調查母體對象為設籍台中市、年滿20歲以上市民。本研究採用電腦輔助電話訪問系統(CATI)，以中華電信資料庫進行抽樣，採末2碼隨機方式抽出電話號碼。調查時間為114年7月29日至31日晚間18:00至22:00，共完成1,074份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%。調查結果依據性別、年齡、學歷、行政區進行多變數加權，並經卡方檢定確認與母體結構無顯著差異，具代表性與可靠性。

聚傳媒

民調 大罷免 賴清德

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