英國前首相強生來訪 賴總統盼台英加強經貿合作

賴清德總統5日上午接見「英國前首相強生（Boris Johnson）訪團」，他指出，近年來臺英經貿關係持續創下新的里程碑。2023年臺英簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），今年6月雙方進一步針對「投資、數位貿易、能源與淨零排放」等領域再簽署3項支柱協議，展現雙方強化經貿合作的決心。

訪賓一行由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時說，他代表臺灣人民，歡迎英國強生前首相首次訪臺，並擔任凱達格蘭論壇的專題演講人。強生是繼柴契爾（Margaret Thatcher）夫人及特拉斯（Liz Truss）女士後，第三位訪問臺灣的英國前首相，相信此次到訪能促進臺英未來更進一步的交流。

賴總統感謝強生和英國政府在2021年英國擔任「七大工業國集團」（G7）輪值主席國時，在G7領袖峰會聯合公報上首度提及臺海和平與穩定的重要性。自此以後，英國在眾多雙邊與多邊場域均一致重申維護臺海現狀的堅定立場，持續凝聚國際社會對臺灣的支持。

賴總統提到，今年6月英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」通過臺灣海峽，以具體行動捍衛臺海的航行自由。隨後，英國政府發布了《國家安全戰略》，指出臺海在全球貿易與供應鏈具核心地位，英國不支持任何單方面改變現狀的企圖，並將在共享民主價值的基礎上，持續深化與臺灣各領域合作關係。

賴總統指出，近年來臺英經貿關係持續創下新的里程碑。2023年臺英簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），是臺灣與歐洲國家第一個制度化的經貿架構。今年6月雙方進一步針對「投資」、「數位貿易」以及「能源與淨零排放」等領域再簽署3項支柱協議，展現雙方強化經貿合作的決心。

賴總統表示，臺灣和英國共享自由、民主與人權的普世價值，臺灣衷心希望未來能與英國加強合作，創造臺英雙贏，也對國際社會做出貢獻。

強生致詞時說，感謝受邀訪臺，現在是對世界而言至關重要、並充滿不確定性的時刻，如同賴總統今日稍早所說，臺灣正處於自由民主對抗威權專制的前線。

強生提到，他一直都很想來臺訪問，也被臺灣這個國家的卓越成就深深吸引，尤其是微型處理器和美食等方面。他也向賴總統為臺灣提出的政策方向表達敬意，並十分認同五大信賴產業及增加國防預算至GDP 3%的主張。

強生指出，包括他在內的英國人民都認為，中國大陸目前對臺灣的霸凌行為毫無正當性，臺灣是一個自由、和平的社會，不應受到這種恫嚇，這種行為毫無意義，也應該儘速停止。

強生認為，透過與賴總統對話及過去幾天與臺灣人民的交流，讓他清楚了解，任何試圖霸凌或併吞臺灣的行為永遠不會成功，因為臺灣是一個令人驚嘆的民主體制，擁有深愛自由的人民。

強生表示，在這個艱困而緊張的時刻，所有西方國家都應該加強與臺灣的經濟和政治關係，而非在其他國家的壓力下疏遠臺灣。