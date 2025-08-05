監察院公布財產申報 陳菊存款1784萬餘元

監察院公布最新一期廉政專刊，監察院長陳菊存款共1784萬9761元，較112年11月申報時多出366萬7613元。勞動部長洪申翰存款101萬8055元，較去年申報少了6萬餘元，名下沒有不動產、汽車、股票等。

監察院公布最新一期廉政專刊，公布陳菊等人財產申報。

陳菊在113年11月1日的財產申報中，存款共1784萬9761元，較112年11月申報的1418萬2148元，多出366萬7613元；台灣銀行受託信託財產專戶8萬9773元，比上次申報多出6萬2343元。

陳菊還有一筆宜蘭縣三星鄉土地，信託部分，有2筆土地及1棟位在高雄市苓雅區的建物，都與上次申報相同。

此外，從民進黨立委轉戰勞動部長的洪申翰在今年2月24日財產申報中，現金共2萬3000元，較112年11月申報的1萬2666元，多出1萬334元；存款方面共101萬8055元，較上次申報108萬元，少了6萬1945元，名下依舊沒有不動產、汽車、股票、基金與債務等。