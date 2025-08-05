監察院公布財產申報 陳菊存款1784萬餘元
監察院公布最新一期廉政專刊，監察院長陳菊存款共1784萬9761元，較112年11月申報時多出366萬7613元。勞動部長洪申翰存款101萬8055元，較去年申報少了6萬餘元，名下沒有不動產、汽車、股票等。
監察院公布最新一期廉政專刊，公布陳菊等人財產申報。
陳菊在113年11月1日的財產申報中，存款共1784萬9761元，較112年11月申報的1418萬2148元，多出366萬7613元；台灣銀行受託信託財產專戶8萬9773元，比上次申報多出6萬2343元。
陳菊還有一筆宜蘭縣三星鄉土地，信託部分，有2筆土地及1棟位在高雄市苓雅區的建物，都與上次申報相同。
此外，從民進黨立委轉戰勞動部長的洪申翰在今年2月24日財產申報中，現金共2萬3000元，較112年11月申報的1萬2666元，多出1萬334元；存款方面共101萬8055元，較上次申報108萬元，少了6萬1945元，名下依舊沒有不動產、汽車、股票、基金與債務等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言