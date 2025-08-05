台船點頭讓管碧玲賒帳交船 條件是海巡必須付利息

海洋委員會主委管碧玲日前自曝「海巡已經陷入賒帳窘境！」海巡署沒有錢付給造船業者，她因此特地前往造船廠，求船廠允許「賒帳交船」。管碧玲昨前往台船登門拜訪後，據悉台船已點頭同意讓海巡署先欠著、賒帳交船，不過依照合約需要支付額外利息。

管碧玲昨深夜自行發文透露，昨天4日她帶著帳單造訪台船董事長黃正弘，由於台船是股票上市公司，對董事會與股東有責任，因此海巡署所提出賒帳一事，得以依照契約條款支付利息處理。不過她也指出，仍希望海巡署可能爭取追加預算，如果得到立法院支持，就可以不必賒帳。

管碧玲2日才在臉書發文指出，因為預算遭刪減，海巡署沒有錢付給造船業者，她為此特別登門中信造船廠、台船，請求船廠允許「賒帳交船」，並希望能夠為海巡爭取追加預算的機會，以回補今年度被刪減的預算。

她在7月28日先拜訪中信造船廠總經理韓育霖，請求中信造船廠體諒讓海巡能賒帳交船，昨天又拜訪台船黃正弘。

她指出，海巡署委託中信造船廠建造600噸安平級「蘇澳艦」，目前船艦已完工，馬上可以驗收交船。台船建造的1000噸級巡防艦「花蓮艦」，也在7月4日完工，排定於8月1日驗收交船。

她表示，因今年預算遭大幅度刪減，已嚴重影響到今年交船所需，其中支付給台船「花蓮艦」的尾款將短缺4757萬元，2000噸級遠洋巡護船也短缺3億210萬4000元；也短缺要支付給中信「蘇澳艦」的價金，高達3億6885萬9千餘元。