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被指「失去川普」 學者：賴政府看不清真正危機所在

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文，對民進黨政府過度親近拜登政府，疏遠共和黨員等表現提出質疑。此文在外交圈持續發酵。淡大副教授黃介正指出，民進黨追隨的價值理念，與川普的MAGA理念不合，這對於繼續促進雙方共同利益，本身就會產生扞格。

惠頓以「台灣如何失去川普」為題撰文，對前駐美代表、現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑。並揭露，我駐美代表處5月起以每月6萬美元雇用親川普的遊說公司來為台灣做戰略倡議，但認為此舉反倒有可能造成反效果。

黃介正指出，過去他就撰文提醒，民進黨引以為傲的「進步思維」，是不是站在川普的對立面，若是，不知川普會如何看待台灣。除了政黨理念與價值的堅持，賴政府的人脈，以及「有沒有找對人」、與美方友人建立的交情，或是聘請的公關公司夠不夠力，能否正確傳達訊息，不是複製過往的說帖就僥倖以為可以搞定華府。

涉外人士指出，每月六萬美元聘用遊說團的做法，恰好說明賴政府無法打進川普決策圈的困境。多少學者與外交人士都提出過類似惠頓的解讀和善意的警示，但都被執政黨斥為唱衰或疑美。在外交上本就應該左右逢源，民進黨太偏向某一方的做法，只在台灣「出口轉內銷」，加上其意識形態與價值理念與川普迥然不同，都是導致「戰貓」外交失靈的原因。

旅美學者翁履中也發文指，從川普再度入主白宮以來，台灣的對美關係就出現斷裂式變化。過去民進黨政府熟悉且善用的華府管道、民主黨人脈，如今幾乎在共和黨主導的行政部門前無用武之地。真正令人擔憂的是，台灣有多少人了解並願意承認環境已變？

翁履中說，台灣關稅談判並未因「我們宣稱的地緣戰略位置重要」而變得容易。當前的對美工作更像是為了對內讓民眾安心的宣傳；但實際上，共和黨不喜歡虛晃一招式的宣傳。他們要的是「玩真的」：開放市場、提高軍費、投資美國、切割民主黨勢力。對這些要求若無法清楚回應，台灣在共和黨政府眼中，就不會是「同盟」，而是「麻煩」。

翁履中憂心，台灣缺乏提出美國已經轉變的諍言者，親近政府的學界與意見領袖也多選擇沉默，或是全面「樂觀」解讀台美關係。這種「為避免內部批評，而放棄面對現實」的政治文化，是台灣看不清對美關係真相的真正危機所在。

翁履中表示，台灣既然決定選擇站在美國這邊，就要知道「哪個美國」正在執政，不能還在跟錯的人說話，以為自己很有面子？台灣需要的是認清方向，不要只想報喜不報憂，搞清楚今天的共和黨要什麼、台灣可以給什麼、不能讓什麼，是現在守護台灣的當務之急。

川普 美國 民進黨

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