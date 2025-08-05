赴比亞迪宴波及韓國瑜、江啟臣 立院總務處長：無關業務

媒體報導，中國電動車龍頭比亞迪透過代理商太古汽車，在7月28日夜宴立院高層，包含立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志等人，整場餐敘超過3小時。對此廖炯志受訪表示，餐敘純屬下班後朋友臨時邀約，餐敘對象與立法院業務無往來關係，並未有違反「公務員廉政倫理規範」，「是非清白，不容被誣衊！」

根據「鏡週刊」報導，中國電動車龍頭比亞迪試圖以「第三地」生產全車登台，遭經濟部卡關，但代理比亞迪的太古集團仍未放棄，持續接觸立院。媒體拍到太古汽車委託律師事務所及1名電視台主管，邀請正副院長辦公室幕僚、廖炯志等人餐敘。而依照「公務員廉政倫理規範」，接受招待或邀宴身分顯不適宜，若未報備，將構成違法行為。

蔡炯志受訪表示，這場餐敘純屬下班後朋友臨時邀約，出發前完全不知道餐敘參加對象有誰？而且餐敘對象與立法院沒有業務、契約往來或彼此監督等關係，所以沒有違反廉政倫理規範，也有事前報備，「是非清白，不容被誣衊！」