快訊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

17億威力彩得主現身！3寶爸面相有這特色 中獎第一件事：想買美債

員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電證實：徹查到底！

赴比亞迪宴波及韓國瑜、江啟臣 立院總務處長：無關業務

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台中市政府參議廖炯志將出任立法院總務處長。圖／取自市府官網
台中市政府參議廖炯志將出任立法院總務處長。圖／取自市府官網

媒體報導，中國電動車龍頭比亞迪透過代理商太古汽車，在7月28日夜宴立院高層，包含立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志等人，整場餐敘超過3小時。對此廖炯志受訪表示，餐敘純屬下班後朋友臨時邀約，餐敘對象與立法院業務無往來關係，並未有違反「公務員廉政倫理規範」，「是非清白，不容被誣衊！」

根據「鏡週刊」報導，中國電動車龍頭比亞迪試圖以「第三地」生產全車登台，遭經濟部卡關，但代理比亞迪的太古集團仍未放棄，持續接觸立院。媒體拍到太古汽車委託律師事務所及1名電視台主管，邀請正副院長辦公室幕僚、廖炯志等人餐敘。而依照「公務員廉政倫理規範」，接受招待或邀宴身分顯不適宜，若未報備，將構成違法行為。

蔡炯志受訪表示，這場餐敘純屬下班後朋友臨時邀約，出發前完全不知道餐敘參加對象有誰？而且餐敘對象與立法院沒有業務、契約往來或彼此監督等關係，所以沒有違反廉政倫理規範，也有事前報備，「是非清白，不容被誣衊！」

廉政 倫理 立法院

延伸閱讀

比亞迪夜宴幕僚 綠籲韓國瑜 、江啟臣說明

馬英九基金會「大九學堂」天津大學體驗地震模擬設施 參訪比亞迪

江啟臣東勢果園關心大雨農損 爭取全品項補助 直播3000多人看

中國從電動車、外送平台都在內捲！阿里巴巴祭0元購吃免錢 謝金河：台灣產業值得觀察

相關新聞

民調／賴清德滿意度不到四成 56.6%認同辭黨主席專心國政

首波大罷免結束，國內未來政局發展也引關注，新國會智庫今開記者會公布最新民調顯示，賴清德總統施政滿意度為39.3%滿意、4...

民調／盧秀燕滿意度65.8% 62.4%支持「2028無煤中火」

首波大罷免結束，國內未來政局發展也引關注，新國會智庫今開記者會公布最新民調顯示，台中市長盧秀燕施政表現滿意度高達65.8...

王義川自爆「造謠4步驟」 北市議員告發怒嗆：謠言產地就在民進黨

民進黨立委王義川日前在電視節目中爆料「台中普發4萬」假議題操作步驟，第一先給假議題、第二是作梗圖、第三是對方一定會澄清、...

台船點頭讓管碧玲賒帳交船 條件是海巡必須付利息

海洋委員會主委管碧玲日前自曝「海巡已經陷入賒帳窘境！」海巡署沒有錢付給造船業者，她因此特地前往造船廠，求船廠允許「賒帳交...

被指「失去川普」 學者：賴政府看不清真正危機所在

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文，對民進黨政府過度親近拜登政府，疏遠共和黨員等表...

赴比亞迪宴波及韓國瑜、江啟臣 立院總務處長：無關業務

媒體報導，中國電動車龍頭比亞迪透過代理商太古汽車，在7月28日夜宴立院高層，包含立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。