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邀政院風災後復原專報綠委撤案 挨轟到災區是在表演嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台南後壁區侯伯里一處百年古宅之前遭受丹娜絲颱風吹毀屋頂，之後又被大水侵襲屋頂漏水嚴重，災民苦不堪言。記者劉學聖／攝影
台南後壁區侯伯里一處百年古宅之前遭受丹娜絲颱風吹毀屋頂，之後又被大水侵襲屋頂漏水嚴重，災民苦不堪言。記者劉學聖／攝影

立法院程序委員會今午舉行會議，確定本周五、下周二院會議事日程，不過民進黨立委郭國文林俊憲等19位委員提案，邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長就「加速丹娜絲颱風及0708豪雨災區復原重建工作」進行專案報告，此案被郭國文等撤回。綠營此舉同時引發藍白批評。

丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，且目前仍在災後復原。民進黨立委提案要求行政院針對災後復原進行專案報告，此本應是朝野無異議支持，但郭國文等卻自行撤案。

民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，郭國文、林俊憲等19位委員昨天向立法院議事處提出討論事項，是因應台南、嘉義因風災豪雨導致重大災損，邀請卓榮泰到立法院就「加速推動丹娜絲颱風及0708豪雨災區復原重建工作」進行專案報告並備質詢，民眾黨立法院黨團相當認同此案，今天早上黨團晨會也拍板，要將此案排在前三案，盡速邀請卓榮泰以行政院之高度，向國人報告如何加速推動災區復原重建、整合中央地方資源與橫向溝通協調。

陳智菡說，程序委員會正在討論並確認院會議程，議事人員卻宣告郭國文、林俊憲委撤案，發生什麼事。研判有三種可能，一是丹娜絲颱風及豪雨後，重建速度緩慢、中央地方協調失靈，卓榮泰報告會很難看，行政院拜託同黨立委撤案；二是美國對台關稅20%，不是暫定而是「已定」，賴政府不敢面對，要卓榮泰躲好躲滿；三是「以上皆是」。

國民黨立委盧縣一也公開批評，災情如此嚴重，還在想大罷免大成功，民進黨到災區是在表演嗎？提案提假的？

民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，因為行政院周四已要提出特別條例，特別條例就要有特別預算，特別預算就一定要到立法院來報告。那時候已會有專案報告，這時眼下所有人都在救災，不管是黨公職或者是地方的民意代表，還有非常多志工，連教育部都邀請很多大學生、研究生或高中生一起幫忙。救災要務優先，專案報告已在規畫，請國民黨、民眾黨要給支持跟空間。

陳培瑜表示，郭國文、林俊憲、賴惠員陳亭妃等台南立委，以及民進黨立委蔡易餘、陳冠廷等，一直都有在努力救災，最早提出特別條例的其實也都是這些委員，在野黨真的是不要潑髒水。「我們大概知道（撤案），但是沒有意識到今天，就支持郭國文。 」

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