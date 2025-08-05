快訊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

17億威力彩得主現身！3寶爸面相有這特色 中獎第一件事：想買美債

員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電證實：徹查到底！

聽新聞
0:00 / 0:00

被指親拜登遠川普顧公關補救 外交部：專業評估與實務需要

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。記者張文馨／攝影
外交部發言人蕭光偉。記者張文馨／攝影

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文指出，指台灣的政策讓台灣與美國總統川普之間漸行漸遠，5月起以每月6萬美元雇用親川普的遊說公司來加強台美關係；對此，外交部發言人蕭光偉表示，我駐處與華府公關公司合作是基於專業評估和實際需要，符合國際慣例。

蕭光偉表示，台灣與美國的關係歷經長年耕耘，在兩黨及行政與國會各界的支持下奠定堅實的基礎；台灣持續透過多元管道與美國各界互動，深化台美跨黨派的友誼與合作。

蕭光偉指出，我國駐美代表處也與華府公關公司合作，協助推動對美工作；相關合作是基於專業評估與實務需要，協助多元拓展美國各界對台美關係的理解與支持；此作法歷經各屆政府，行之有年；駐美代表處一向謹慎擇聘公關公司，並定期檢討與調整，類此合作也符合國際慣例，無論外國政府機構、大使館和企業均常藉此協助推動相關工作。

惠頓4日以「台灣如何失去川普」為題撰文指出，台灣的政策讓台灣與美國總統川普之間漸行漸遠，同時揭露我駐台代表處自今年5月起，以每個月6萬美元的費用雇用親川普的遊說公司巴拉德合作伙伴公司（Ballard Partners）來加強台美關係。

惠頓指台灣過去過度親近拜登政府，疏遠了願意提供台灣實質幫助的共和黨員，並對前駐美代表、現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑。

川普 美國 台美關係

延伸閱讀

買俄油被川普威脅加關稅 印度諷「雙標」：歐美與俄也有大量貿易

美台關稅談判台積電被點名 葛如鈞：川普瞄準 對抗機率極微

美股大漲…川普喊話「未來這種日子還會有更多」 引爆PTT跟單潮

關稅談判台積電被點名 林沛祥：川普不只要錢 要高價值美國製造

相關新聞

民調／賴清德滿意度不到四成 56.6%認同辭黨主席專心國政

首波大罷免結束，國內未來政局發展也引關注，新國會智庫今開記者會公布最新民調顯示，賴清德總統施政滿意度為39.3%滿意、4...

民調／盧秀燕滿意度65.8% 62.4%支持「2028無煤中火」

首波大罷免結束，國內未來政局發展也引關注，新國會智庫今開記者會公布最新民調顯示，台中市長盧秀燕施政表現滿意度高達65.8...

王義川自爆「造謠4步驟」 北市議員告發怒嗆：謠言產地就在民進黨

民進黨立委王義川日前在電視節目中爆料「台中普發4萬」假議題操作步驟，第一先給假議題、第二是作梗圖、第三是對方一定會澄清、...

台船點頭讓管碧玲賒帳交船 條件是海巡必須付利息

海洋委員會主委管碧玲日前自曝「海巡已經陷入賒帳窘境！」海巡署沒有錢付給造船業者，她因此特地前往造船廠，求船廠允許「賒帳交...

被指「失去川普」 學者：賴政府看不清真正危機所在

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文，對民進黨政府過度親近拜登政府，疏遠共和黨員等表...

赴比亞迪宴波及韓國瑜、江啟臣 立院總務處長：無關業務

媒體報導，中國電動車龍頭比亞迪透過代理商太古汽車，在7月28日夜宴立院高層，包含立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。