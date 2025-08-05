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被指親拜登遠川普顧公關補救 外交部：專業評估與實務需要
曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文指出，指台灣的政策讓台灣與美國總統川普之間漸行漸遠，5月起以每月6萬美元雇用親川普的遊說公司來加強台美關係；對此，外交部發言人蕭光偉表示，我駐處與華府公關公司合作是基於專業評估和實際需要，符合國際慣例。
蕭光偉表示，台灣與美國的關係歷經長年耕耘，在兩黨及行政與國會各界的支持下奠定堅實的基礎；台灣持續透過多元管道與美國各界互動，深化台美跨黨派的友誼與合作。
蕭光偉指出，我國駐美代表處也與華府公關公司合作，協助推動對美工作；相關合作是基於專業評估與實務需要，協助多元拓展美國各界對台美關係的理解與支持；此作法歷經各屆政府，行之有年；駐美代表處一向謹慎擇聘公關公司，並定期檢討與調整，類此合作也符合國際慣例，無論外國政府機構、大使館和企業均常藉此協助推動相關工作。
惠頓4日以「台灣如何失去川普」為題撰文指出，台灣的政策讓台灣與美國總統川普之間漸行漸遠，同時揭露我駐台代表處自今年5月起，以每個月6萬美元的費用雇用親川普的遊說公司巴拉德合作伙伴公司（Ballard Partners）來加強台美關係。
惠頓指台灣過去過度親近拜登政府，疏遠了願意提供台灣實質幫助的共和黨員，並對前駐美代表、現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑。
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