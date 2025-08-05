喊話英美各國不要屈從北京 強生：跟台灣站在一起

英國前首相強生（Boris Johnson）今（5日）在凱達格蘭論壇發表演說，他指是北京不滿現狀，不排除動武來消除華人世界的民主，實現統一；面對台灣可能遭遇侵略併吞，他也喊話英國、美國和歐洲國家，不要閃躲，不要屈從北京，就跟台灣站在一起。

英國國防大臣希利（John Healey）日前接受媒體訪問表示，若台灣發生戰事，英國已做好在太平洋地區作戰的準備。

強生表示，英美兩國政府對台海變局的政策態度都是模糊的，沒有坐下來好好討論一系列大家都想避開的衝突情境；希利說英國協助盟友是自然本能，並非在談特定情境，因為沒人知道衝突的真實場景，不確定性確實存在。

強生於2019年至2022年擔任英國首相，這是他首次訪台。強生以閩南語「你好」開場，分享自己印象中的台灣風光來自英國首相官邸的健身機螢幕，如今終於在雨中見到台灣這個有魔力的島嶼。

強生分享昨晚去鼎泰豐用餐的經歷，回憶自己六年前協助鼎泰豐在倫敦開設首家分店，現在不僅雙邊貿易成長，鼎泰豐在倫敦已有3家分店。

強生幾度談到「台灣奇蹟」，尤其是在晶片製造領域。他剛上任首相時，曾詢問發現要花9億英鎊才能打造本土晶圓廠，即便如此，也無法保證能跟台製晶片一樣精良，因為台灣的晶片製造能力也在發展進步，甩開競爭對手，最後他放棄與台灣競爭此事。

強生突出台灣在供應鏈的關鍵地位，以佐證不只是台灣，英國、西方國家乃至全球，都需要捍衛台灣的自由。

強生稱台灣是一個擁有2400萬人民的華人國家，人們享有自由、歧見，也有強烈的台灣人認同，多數人忌憚於中國大陸的敏感性，不想要立刻宣布自己是主權獨立於北京之外的國家，台灣人追求的是捍衛現狀、民選政府與自由；他詢問在場聽眾是否相信台灣可以虎口餘生，他相信台灣可以，也會生存下來，維持自由與民主的狀態。

強生說，是北京不滿意，北京在改變現狀，現在每天都可以看到共機共艦闖入台灣的空域及水域，在在提醒所有人，北京的企圖在於2027年侵台，在台灣島上實施中共的規則、消除民主、實現統一，由北京統治台灣。

強生表示，「我也這樣告訴我北京的朋友，用恐嚇和脅迫的手對對付台灣是大錯特錯，且公開考慮動武是瘋了。因為考慮動武來片面改變現狀的那一秒，就有失控風險，這就是我所擔心的戰爭。」

強生指出，台灣這個島嶼對中國大陸不構成任何可信威脅，就真的這麼值得冒一場讓全世界陷入危急的風險嗎？一定要所有華人都要在中國共產黨的統治之下才行？對北京來說，有一個這麼創新的社會才是優勢，這個科技發展如此蓬勃的社會就在北京隔壁。

對於兩岸爭端，強生說，英國和全世界追求的就是兩岸必須要有和平對話。

強生表示，台灣站在對抗獨裁的第一線，在供應鏈扮演重要角色，全世界不樂見戰爭爆發或陷入混亂；美國亦不樂見北京主導第一島鏈，或在亞太區域發生劇烈的權力變動。