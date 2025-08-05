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比亞迪夜宴幕僚 綠籲韓國瑜 、江啟臣說明

中央社／ 台北5日電

媒體報導，中國電動車比亞迪代理商日前宴請立法院正副院長幕僚及立院高層。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天質疑，「這不就是在搞關係、搞關說，達到開後門、鬆綁法令的目的」，她呼籲韓國瑜江啟臣兩人出面說明。

媒體報導，7月28日立法院總務處長廖炯志與比亞迪代理商太古汽車餐敘，恐踩政風紅線。廖炯志回應，與餐敘對象沒有業務往來關係，未違反「公務員廉政倫理規範」，是非清白，不容被誣衊。

吳思瑤表示，當台灣還在淹大水，災區還在重建的時候，立法院高層及正副院長的幕僚，竟然跟中國廠商享用米其林大餐，而不是投入救災，令人遺憾，也應予以譴責。

吳思瑤說，政府政策的方向是窮盡一切努力反傾銷，全力防堵洗產地，跟上國際貿易趨勢，打破不公平貿易，這也攸關台美關稅談判的關鍵核心議題。韓國瑜、江啟臣的幕僚與立院高層，卻與中國電動車龍頭廠商餐敘，「不就是在搞關係，搞關說，更可能藉此達到開後門，鬆綁法令的目的嗎」。

吳思瑤呼籲，韓國瑜、江啟臣出來說明清楚。

對於廖炯志回應「非常單純的聚餐」，吳思瑤表示，「是騙三歲小孩啊」，不要再躲，也不要顧左右而言他，就時間點、接觸對象，一點都不單純。

吳思瑤指出，立法院不應公然成為違法院，讓中國廠商可能藉此開後門、搞關說，此已涉及違反公務人員廉政倫理規範，更涉及違反遊說法規定。

她說，最愛「連連看」的民眾黨團總召黃國昌，「財團夜宴是不是關說，要不要譴責，要不要成立調查委員會。」

吳思瑤 韓國瑜 立法院 比亞迪 江啟臣

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