傳政院普發現金要排富？ 羅智強：黨團會有意見討論
針對普發現金，傳行政院將提特別條例修正案，納入「排富條款」。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日表示，國民黨團採共識決，周五黨團會議會交換意見。
針對普發現金可能排富，國民黨團看法如何，羅智強說，現在黨團採共識決，周五黨團會議會相互交換意見，他也提醒民進黨、卓榮泰，這不是單純普發現金，是還稅於民。今天民調公布，針對台中市所做，台中市是罷免熱戰區，超過六成民眾認為應普發現金，希望卓榮泰聽進，卓榮泰不要忘記，行政院前院長蘇貞昌、陳建仁都做過，現在不知道為何到賴清德，就是覺得普發現金彆扭。
羅智強表示，多少民眾有刺激景氣需求，這是蘇貞昌發三倍券、五倍券初衷，希望賴清德、卓榮泰能夠體會，真不行就回去找蘇貞昌諮商，為何要做在卓榮泰眼中不公不義的普發現金，蘇貞昌是要窮台還是賣台，要不要去諮詢蘇貞昌，不要不把人民痛苦放在心上。至於國民黨團怎麼思考，會在黨團大會中，有意見討論。
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