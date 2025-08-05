民調／賴清德滿意度不到四成 56.6%認同辭黨主席專心國政
首波大罷免結束，國內未來政局發展也引關注，新國會智庫今開記者會公布最新民調顯示，賴清德總統施政滿意度為39.3%滿意、49.9%不滿意；卓內閣施政滿意度為32.9%滿意、52.0%不滿意。另外，在普發現金政策上，有63.8%表示支持、29.5%不支持，支持度高34.3個百分點。
新國會智庫說明，賴清德施政表現滿意度，有39.3%表示滿意、49.9%不滿意，不滿意度高於滿意度，差距10.6個百分點，另有10.8%表示不知道、無意見或拒答。最不滿意的年齡層是40至69歲。
關於「普發現金1萬政策」，有63.8%表示支持、29.5%不支持，支持度高34.3個百分點，另有6.7%表示不知道、無意見或拒答。關於卓內閣施政表現，有32.9%滿意、52.0%不滿意，不滿意度較滿意度多19.1個百分點，另有15.1%表示不知道、無意見或拒答。
關於民進黨發起這次大罷免的認同度，僅28.9%認同，60.6%不認同，不認同比例多31.7個百分點，另有10.6%表示不知道、無意見或拒答。關於賴清德用總統身分終止罷免，並宣布民進黨退出罷免活動的認同度，有52.9%認同，34.7%不認同，認同比例多18.2個百分點，另有12.4%表示不知道、無意見或拒答。
關於賴清德總統辭去民進黨主席，專心國政建議的認同度，有56.6%認同，29.8%不認同，認同比例多26.8個百分點，另有13.6%表示不知道、無意見或拒答。
新國會智庫表示，8月時政民調由新國會智庫委託艾普羅行銷市場研究公司執行，調查日期為114年7月29日至31日的晚間6時至晚間10時。共完成1074份有效樣本，在95%的信心水準下，受訪樣本的抽樣誤差介於正負3.0%，調查結果分別依照台中市，且年滿20歲以上市民之「性別」、「年齡」、「學歷」、「行政區」進行「多變數反覆加權」。並進行卡方檢定，確認是否符合母體比例。統計檢定顯示，加權後的樣本資料結構分布與母體人口結構資料一致，無顯著差異。
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