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陳松吉接副局長 國安局：檢調背景強化應對中共分化滲透

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局證實，國安局長蔡明彥已經核定，由台灣高檢署主任檢察官陳松吉，接任國安局副局長一職，並於8月5日生效。圖／聯合報系資料照片
國安局證實，國安局長蔡明彥已經核定，由台灣高檢署主任檢察官陳松吉，接任國安局副局長一職，並於8月5日生效。圖／聯合報系資料照片

國安局前任副局長黃明昭日前轉任中央警察大學校長，國安局今天證實，國安局長蔡明彥已經核定，由台灣高檢署主任檢察官陳松吉，接任國安局副局長一職，並於8月5日生效。國安局強調，陳松吉擁有「檢」、「警」、「調」、「廉」專業背景，可強化應對中共分化滲透。

國安局表示，陳松吉畢業於中央警官學校行政學系，法務部司法官訓練所第32期結業，歷任新竹地檢署、嘉義地檢署、苗栗地檢署、台東地檢署檢察長，並曾擔任法務部廉政署中部地區調查組組長及調查局政風室主任等職務，具備犯罪偵查法律背景及實務經驗，專業能力深獲肯定，契合國安局現階段反情報重點任務需求。

國安局強調，當前中共持續對我進行統戰利誘與分化滲透，各種不法活動威脅日增。新任副局長陳松吉擁有「檢」、「警」、「調」、「廉」專業背景，蔡明彥局長將借重其長才，協助強化情報、檢察、調查、軍中保防等機關之協作機制，推升國安案件偵防能量。

同時，針對查察中共對我科技竊密、人才挖角等違反營業秘密重大案件，協助情蒐規劃與偵防佈署，以確保我國家安全與利益。

中共 國安局 司法官

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