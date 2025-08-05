王義川自爆「造謠4步驟」 北市議員告發怒嗆：謠言產地就在民進黨

民進黨立委王義川日前在電視節目中爆料「台中普發4萬」假議題操作步驟，第一先給假議題、第二是作梗圖、第三是對方一定會澄清、第四是再拿對手澄清內容再攻擊一次，更稱是「勝利方程式」，對此，北市議員楊植斗、柳采葳今天赴中正一警分局告發違反社維法，怒嗆謠言產地就在民進黨，王義川應要關三天、立刻道歉，呼籲警方儘速偵辦。

柳采葳受訪說，王義川身為民進黨立委卻在節目上公開造謠，還涉嫌教導大眾如何造謠，認為有違反社維法之嫌，今天才來告發他 ，王義川宣稱的四個步驟，且直接拿台中普發四萬元當例子，她懷疑普發四萬是民進黨刻意製造的假議題和梗圖。

柳采葳說，王義川身為民進黨立委，發言應更要謹慎小心，要以身作則，卻在節目上公然教導如何造謠，甚至拿網路上已經澄清過的議題當例子，所以今天寫了檢舉函來告發。

柳采葳說，警方應該立即調查，因為過去民進黨有其他人檢舉假訊息，警方一周內就約談相關人士，因此也要求盡快約談，不容許王義川這樣的人物，公然教導大家製造假訊息。

楊植斗說，王義川說這是選舉勝利方程式，事實上當初納粹迫害猶太人也有迫害方程式，為了要醜化、讓國人對猶太人心生厭惡，就欺騙說猶太人會在特定節日前綁架小孩，怒批王義川做出這樣的謠言，分化國人感情，是跟納粹、八炯學的嗎？

楊植斗表示，他不能容忍這樣的事，這已經脫離政治攻防範疇，純粹是抹黑、謠言、中傷，如果王義川覺得這樣的宣傳成效看得見，那應該要有社維法的適用，怒嗆「王義川應要關三天，不要為了通告費就在胡說八道」。

柳采葳最後補充說，王義川這樣的作為，實質上已經傷害到市府基層公務人員，讓很多長輩、弱勢族群，資訊不對等的情況下有錯誤的資訊，可能有人親自跑去台中市政府，讓基層的公務人員為了要去澄清說明，讓實質的業務受到影響。

柳采葳說，王義川代表民進黨，卻在節目上說這就是他們製造的假議題，讓民進黨的公信力蕩然無存，「簡單來說，現在網路上看到的哪個縣市要普發現金，很有可能就是民進黨配合側翼做的假圖卡，用謠言去當選戰的工具，這樣的立委應該要立刻向社會大眾道歉」。