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饒舌歌手大支補助惹議 李遠：完全沒有政治干預

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
文化部長李遠。本報資料照片
文化部長李遠。本報資料照片

饒舌歌手大支日前因MV內容涉及政治批判而引發文化部補助爭議，文化部長李遠今出席「2025臺灣文博會」品牌商展暨黑潮星樂園開展活動時受訪表示，外界對文化部補助制度存有嚴重誤解與偏見，強調補助完全沒有政治考量，認為有政治干預的，那是黨國思想，他保證完全沒有。

李遠說，大支此次受到討論的計畫，實際上是幾年前即已申請通過的「饒舌音樂下鄉」活動，目的在於提拔扶植在地與校園中的新興饒舌創作者，是與音樂產業發展密切相關的案子。他強調，文化部不會也無意干涉藝術家創作的內容，更不會因作品批判政府而取消補助。

李遠表示，「硬要把這件事講成是政治問題，是滿冤枉的。」文化部每年獎勵案眾多，競爭激烈，能拿到補助的是經過專業審查的少數。此次針對大支的批評，反映的是外界對文化人與補助制度的刻板印象與不信任，這樣的觀點令人遺憾。

李遠也表示，保證文化部的補助沒有任何政治干預。現在早已不是戒嚴時代，文化政策也不該被政黨立場綁架。他舉例指出，文博會現場文化部補助了34個原創IP，從未過問創作者的政治背景，「我們不會問他是藍是綠還是白，完全沒有。」

他也呼籲停止將文化補助汙名化為「要飯」，這樣的說法不僅對文化工作者不公平，也反映出根深蒂固的威權。「我就經歷過黨國時代，知道那是什麼樣的氛圍，現在的文化人是靠專業與實力獲得補助，是完全靠專業來拿到他的獎勵，所以我在這裡也特別為這些文化人叫屈。」

大支 李遠 文化部

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