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民調／盧秀燕滿意度65.8% 62.4%支持「2028無煤中火」
首波大罷免結束，國內未來政局發展也引關注，新國會智庫今開記者會公布最新民調顯示，台中市長盧秀燕施政表現滿意度高達65.8%，僅27.5%不滿意，細看當中基本資料分層，多數都超過六成滿意度。另外，在「2028無煤中火」議題上，有62.4%表示支持、18.8%不支持。
新國會智庫說明，關於盧秀燕施政表現滿意度，有65.8%表示滿意、27.5%不滿意，滿意度較不滿意度多38.3個百分點，另有6.7%表示不知道、無意見或拒答。除了泛綠支持者是不滿意度（58.1%）高於滿意度（37.1%）之外，其他基本資料分層都是滿意度較高，且多數分層的滿意度皆超過六成。滿意度較高的分層是女性、50至59歲、高中職和專科學歷、泛藍和民眾黨支持者。
另外，有關中部話題，「2028無煤中火」，有62.4%表示支持、18.8%不支持，支持度高43.6個百分點，另有18.8%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，所有基本資料分層都是「支持度」高於「不支持度」，其中，中火所在的第二選區支持度（66.5%）居各選區之冠。支持度較高的分層是男性、50至69歲、研究所以上學歷、民眾黨和泛藍支持者。
新國會智庫補充，這次委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，以設籍在台中市，年滿20歲以上的市民為調查對象。調查日期為民國114年7月29日至31日的晚間6時至晚間22時。
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