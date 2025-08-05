與車商餐敘 立院總務處長：無業務往來未違反規定
媒體報導，立法院總務處長廖炯志與中國電動車比亞迪的代理商太古汽車餐敘，恐踩政風紅線。廖炯志今天表示，與餐敘對象沒有業務往來關係，未違反「公務員廉政倫理規範」，是非清白，不容被誣衊。
鏡週刊報導，7月28日晚間，比亞迪透過代理商太古汽車夜宴立法院高層，包括正、副院長辦公室幕僚及廖炯志都受邀出席；報導指出，廖炯志具文官身分，依「公務員廉政倫理規範」，接受招待或邀宴，身分顯不適宜，若未報備，恐已構成違法行為。
廖炯志今天受訪表示，當天的餐敘是朋友臨時邀約，餐敘對象也都沒有業務往來關係，並未違反廉政倫理規範，當中有關收受財物、飲宴應酬等金額或對象限制等規定，他都沒有違反，也沒有踩線，是非清白，不容被誣衊。
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