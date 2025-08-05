風災受損光電板 環部重申：業者須負清除處理責任

針對網傳因丹娜絲颱風導致南部太陽光電場損壞約14.5萬片光電板，政府需支應新台幣8400萬元。環境部澄清，此次災損由業者負責清除處理責任，網路謠傳並非事實。

另外，社群平台上流傳轉載風災後太陽光電模組堆置分類照片，並以光電墳場為題，引起關注。

環境部說明，該照片為近期颱風侵襲後，地方政府與回收處理業者配合進行受損光電模組清運與分類作業的畫面，作業地點屬於暫置集中區域，依法執行模組清點、分類與待轉運程序。

環境部表示，受損光電模組依法屬於一般事業廢棄物，處理程序由取得許可的清除機構統一收運，後續交由具資源化許可的處理機構進行再利用處理。

環境部說明，目前國內已有具專業能量的資源化處理機構，能有效拆解光電模組中的鋁框、玻璃與矽晶片等可再利用材料，處理技術為物理處理、破碎成細小顆粒取得乾淨玻璃、分離矽晶片進行金屬提煉、背板則可回到塑膠回收，或有陶瓷原料再利用產品。

環境部表示，此類風災後的集中處理現場，為自然災害下回收體系啟動的常態作業，並非任意棄置；將持續督導地方政府與相關業者加速清運、妥善分類，並強化末端處理能量與再利用制度建構。

環境部長彭啓明告訴中央社記者，8月1日覆查後仍不合格的鹿草荷苞嶼滯洪池、義竹新庄滯洪池光電案場，嘉義縣環保局昨天已針對廢光電板進行處分，各罰新台幣100萬元，並限期於8月10日前完成改善。