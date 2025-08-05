陳松吉接國安局副局長 蔡明彥盼強化國安偵防能量
國家安全局今天表示，局長蔡明彥為推動當前國安情報工作需要，核定由原台灣高等檢察署主任檢察官陳松吉接任國安局副局長一職，並於今天生效。
至於國安局原任副局長黃明昭則接任中央警察大學校長職務。
國安局說明，陳松吉畢業於中央警官學校行政學系，法務部司法官訓練所第32期結業，歷任新竹地檢署、嘉義地檢署、苗栗地檢署、台東地檢署檢察長，並曾擔任法務部廉政署中部地區調查組組長及調查局政風室主任等職務，具備犯罪偵查法律背景及實務經驗，專業能力深獲肯定，契合國安局現階段反情報重點任務需求。
國安局指出，當前中共持續對台進行統戰利誘與分化滲透，各種不法活動威脅日增。陳松吉擁有「檢」、「警」、「調」、「廉」專業背景，蔡明彥將借重長才協助強化情報、檢察、調查、軍中保防等機關的協作機制，推升國安案件偵防能量；另在查察中共對台科技竊密、人才挖角等違反營業秘密重大案件，協助情蒐規劃與偵防部署，確實維護國家安全與利益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言