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【重磅快評】郭智輝的4千億美元「舉例說」 就是在測風向

聯合報／ 主筆室
經濟部長郭智輝（左）昨針對美國關稅問題在高雄與傳產業者座談，席間釋出兩個訊息，一是要不要比照日韓答應美國的條件開放市場，二是台灣可能投資美國4千億美元，是該由政府投資還是民間籌資？圖／中央社
經濟部長郭智輝（左）昨針對美國關稅問題在高雄與傳產業者座談，席間釋出兩個訊息，一是要不要比照日韓答應美國的條件開放市場，二是台灣可能投資美國4千億美元，是該由政府投資還是民間籌資？圖／中央社

郭智輝的幾句話，又掀起軒然大波。經濟部長郭智輝昨天南下和中小企業閉門座談，席間釋出兩個重要訊息：要不要比照日韓答應美國的條件，開放市場；其次，台灣可能投資美國4千億美元，是該由政府投資還是民間籌資？

事後，為免外界以為投資4000億美元是台美雙方談定的條件，經濟部趕緊發布部長的逐字發言稿，強調只是「舉例」，是用日韓承諾投資的規模來推估。

當然，也許不能夠將郭的談話直接簡化，台灣打算用4000億美元投資美國，換得日前宣布的20%或更低的關稅，但是經長所謂舉例的這些話充滿了測風向的意味。產業界聽到的反應是，為什麼經濟部長拿這個問題去問無能為力的傳統產業及中小企業？有業者甚至私下說，官方不是應該去問問三大工商團體、電電公會、半導體公會，這些有能力帶頭籌資的產業嗎？

很顯然的，目前談出來的20%對等關稅，衝擊所在正是這些中小企業及傳統產業，台灣輸美產值占比最大的半導體及ICT產業則是落在美國調查的232條款談判的範圍內，這項談判的稅率迄今不明，只有可能是針對不同國家、不同製程給予差別稅率。眼下台灣要不要用比照日韓用更大的投資換取較低的稅率，官員就先以此詢問現在對稅率最有感的產業。

可是，經長用這樣子幾句話詢問中小企業是極不負責任的。看看日本承諾對美投資5500億美元、南韓說要投資3500億美元，難道都是有如在市場買菜，隨便喊價出來的嗎？他們一定都是經過仔細盤算，也想清楚要用什麼樣的模式來實現承諾。台灣能因為是郭智輝所謂「第三個談判的國家」，就一定要加碼？完全不考慮台灣與日韓GDP（國內生產毛額）的比較、產業結構的差異？這也未太簡單粗暴了。

更重要的是，台美關稅談了五輪，關於台灣該讓什麼、有能力投資美國多少？應該是由政府相關單位先模擬推算，並提出完整的方案，逐一綿密與相關產業討論，再做調整，據此向美方傳達台灣社會的共識。現在不僅黑箱作業，官員還像昨天這樣與民營業者隨口廣泛地交換意見，並不是真正的溝通，不僅有失專業也不負責任，更如同把美方壓力強壓在產業身上。

關稅 郭智輝 台美關係

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