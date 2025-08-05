快訊

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

Windows「記事本」失控！多了AI功能愈來愈肥 他批：慘淪Copilot廣告平台

英前首相強生出席「凱達格蘭論壇」 與賴總統交流致意

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
賴清德總統在「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」以英文發表演說，表示明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。記者曾學仁／攝影
賴清德總統在「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」以英文發表演說，表示明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。記者曾學仁／攝影

外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」今天在台北君悅酒店舉行「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，賴清德總統由外交部長林佳龍陪同出席開幕式並致詞。

「凱達格蘭論壇」，今年特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講，同時邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等10個國家的12名政要及學者專家與會，與我方共同討論印太安全情勢、灰帶侵擾因應，以及經濟、科技與產業外交對國際政治的影響等議題。

賴清德總統在論壇開幕式以英文發表演說，表示今年論壇聚焦的印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略及經濟、科技與產業外交的戰略整合，與台灣緊密相連。稱明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。

英國前首相強生（左）訪台，上午出席外交部舉辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，與賴清德總統（右）等人互動。記者曾學仁／攝影
英國前首相強生（左）訪台，上午出席外交部舉辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，與賴清德總統（右）等人互動。記者曾學仁／攝影

印太 外交部 賴清德

延伸閱讀

罷團辱罵選民低智商 國民黨批：賴總統不制止「還堅與罷團同行」

國民黨：賴總統與罷團同行製造仇恨 讓台灣民主墜入極端風險

挺罷網紅內鬨…藍酸賴總統「與納粹同行」 民進黨駁惡意連結

【重磅快評】八炯納粹夢青鳥相隨 賴清德捨得切割嗎？

相關新聞

英前首相強生出席「凱達格蘭論壇」 與賴總統交流致意

外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」今天在台北君悅酒店舉行「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，賴清德總統由外交部長...

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文指出，指台灣的政策讓台灣與美國總統川普之間漸行漸...

盧秀燕今晚率團出訪澳洲 盼深化文化觀光與人員交流

台中市長盧秀燕宣布，今晚將率團出訪澳洲，展開為期6天的參訪之旅，預計8月11日返台。澳洲在台辦事處馮國斌今年7月4日曾拜...

點名謝志偉找碴 游盈隆：已非蔡英文時代 再鬼混難向國人交代

台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓，如今再1人加入戰局？游盈隆昨晚在臉書發文，標題為「謝志...

前英相強生抵台！將見賴清德、蔡英文

英國前首相強生昨抵台，今應遠景基金會邀請，將出席「凱達格蘭論壇：二○二五印太安全對話」並發表專題演說；強生訪台期間，將晉...

「大支領補助 球員兼裁判」！王鴻薇再爆「罷免要角聚文總」

國民黨立委王鴻薇曝歌手大支四年拿國家兩千萬元補助，其中一部分為文總去函證交所要求補助，她昨天再曝，大支（本名曾冠榕）自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。