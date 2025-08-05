英前首相強生出席「凱達格蘭論壇」 與賴總統交流致意

外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」今天在台北君悅酒店舉行「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，賴清德總統由外交部長林佳龍陪同出席開幕式並致詞。

「凱達格蘭論壇」，今年特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講，同時邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等10個國家的12名政要及學者專家與會，與我方共同討論印太安全情勢、灰帶侵擾因應，以及經濟、科技與產業外交對國際政治的影響等議題。