英前首相強生出席「凱達格蘭論壇」 與賴總統交流致意
外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」今天在台北君悅酒店舉行「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，賴清德總統由外交部長林佳龍陪同出席開幕式並致詞。
「凱達格蘭論壇」，今年特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講，同時邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等10個國家的12名政要及學者專家與會，與我方共同討論印太安全情勢、灰帶侵擾因應，以及經濟、科技與產業外交對國際政治的影響等議題。
賴清德總統在論壇開幕式以英文發表演說，表示今年論壇聚焦的印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略及經濟、科技與產業外交的戰略整合，與台灣緊密相連。稱明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。
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