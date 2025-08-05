美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文指出，指台灣的政策讓台灣與美國總統川普之間漸行漸遠，同時揭露我駐台代表處自今年5月起，以每個月6萬美元的費用雇用親川普的遊說公司巴拉德合作伙伴公司（Ballard Partners）來加強台美關係。

惠頓4日以「台灣如何失去川普」為題撰文，指台灣過去過度親近拜登政府，疏遠了願意提供台灣實質幫助的共和黨員，並對前駐美代表、現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑。

惠頓也揭露說，我駐美代表處自5月開始就以每月6萬元的費用雇用親川普的遊說公司來為台灣做戰略倡議，並打好台美之間的政府關係，但認為此舉反倒有可能造成反效果。

惠頓指出，美國政府內或政府外，願意提供台灣幫助的人，可能視台灣一直以來與左派交好，又把共和黨的支持看作理所當然，現在看到新右派在美國政治崛起，而他們似乎又對台灣感到冷漠，台北才決定施捨一點錢給與川普友好的遊說團。

而惠頓也說，巴拉德合作伙伴公司恐怕早已不受川普的盟友或官員所歡迎。

惠頓曾於小布希時代擔任主管全球事務的次卿特別顧問與副特使，主要處理戰略溝通與公共事務，他也曾是川普政府第一任期時呼聲很高的國務院亞太助卿人選。