盧秀燕今晚率團出訪澳洲 盼深化文化觀光與人員交流

台中市長盧秀燕宣布，今晚將率團出訪澳洲，展開為期6天的參訪之旅，預計8月11日返台。澳洲在台辦事處馮國斌今年7月4日曾拜會台中市政府，當場邀請市長盧秀燕訪問澳洲，一個月後成行，盼深化經貿觀光及能源合作。繼今年1月訪日，這是二度出訪。

國民黨多位議員一度擔心近日豪雨不斷，擔心台中在盧秀燕訪澳期間出現狀況。不過市府詳細諮詢氣象專家團隊，另澳洲相關團體也早已作安排，在外交禮節上不宜臨時取消，因此團隊按計畫進行，也有因應方案。

盧秀燕表示，台中與澳洲一直保持密切關係，未來將進一步強化雙邊合作，透過持續互動，促進彼此的經貿發展與城市交流。

另台中大墩美展國際巡迴展2011年首次登陸洲，暌違14年，再度於澳洲展出，盧秀燕參訪期間也會到現場主持，與當地進行藝術和文化交流。

澳洲在台辦事處馮國斌7月4日曾拜會台中市政府，由市長盧秀燕接待，盧表示，台灣天然資源有限，而澳洲包括礦產等天然資源豐富，雙方在能源領域具高度互補。

盧秀燕表示，台中是全台第二大城，匯集中台灣龐大的消費實力，且是中部產業重鎮及交通樞紐區位，近年吸引許多國際大廠先後投資，澳商對台投資也顯著增加，如澳洲麥格理集團投資台灣離岸風電，顯見台澳在能源合作的潛力。