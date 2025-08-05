快訊

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

Windows「記事本」失控！多了AI功能愈來愈肥 他批：慘淪Copilot廣告平台

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕今晚率團出訪澳洲 盼深化文化觀光與人員交流

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
澳洲辦事處代表馮國斌（左）今年7月初拜會中市府，市長盧秀燕盼深化經貿觀光及能源合作。圖／新聞局提供
澳洲辦事處代表馮國斌（左）今年7月初拜會中市府，市長盧秀燕盼深化經貿觀光及能源合作。圖／新聞局提供

台中市長盧秀燕宣布，今晚將率團出訪澳洲，展開為期6天的參訪之旅，預計8月11日返台。澳洲在台辦事處馮國斌今年7月4日曾拜會台中市政府，當場邀請市長盧秀燕訪問澳洲，一個月後成行，盼深化經貿觀光及能源合作。繼今年1月訪日，這是二度出訪。

國民黨多位議員一度擔心近日豪雨不斷，擔心台中在盧秀燕訪澳期間出現狀況。不過市府詳細諮詢氣象專家團隊，另澳洲相關團體也早已作安排，在外交禮節上不宜臨時取消，因此團隊按計畫進行，也有因應方案。

盧秀燕表示，台中與澳洲一直保持密切關係，未來將進一步強化雙邊合作，透過持續互動，促進彼此的經貿發展與城市交流。

另台中大墩美展國際巡迴展2011年首次登陸洲，暌違14年，再度於澳洲展出，盧秀燕參訪期間也會到現場主持，與當地進行藝術和文化交流。

澳洲在台辦事處馮國斌7月4日曾拜會台中市政府，由市長盧秀燕接待，盧表示，台灣天然資源有限，而澳洲包括礦產等天然資源豐富，雙方在能源領域具高度互補。

盧秀燕表示，台中是全台第二大城，匯集中台灣龐大的消費實力，且是中部產業重鎮及交通樞紐區位，近年吸引許多國際大廠先後投資，澳商對台投資也顯著增加，如澳洲麥格理集團投資台灣離岸風電，顯見台澳在能源合作的潛力。

盧也說，台灣孩子從小飲用澳洲牛奶與奶粉，反映澳洲畜牧業在台深具影響力；同時，台中的精密機械、光電、面板及半導體產品也出口澳洲，顯示雙方貿易往來頻繁。

台中市長盧秀燕宣布今晚將率團出訪澳洲。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕宣布今晚將率團出訪澳洲。記者余采瀅／攝影

澳洲 盧秀燕

延伸閱讀

許淑華借百隻藍色小精靈辦展 加持台中踩舞嘉年華

盧秀燕喊話中央 開誠布公對美關稅協議交換條件

美對台課20%關稅 盧秀燕籲中央盡速公開協議內容、交換條件

影／台中警護農專案主題曲AI製作旋律詞曲熱血 盧秀燕也比讚

相關新聞

英前首相強生出席「凱達格蘭論壇」 與賴總統交流致意

外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」今天在台北君悅酒店舉行「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，賴清德總統由外交部長...

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文指出，指台灣的政策讓台灣與美國總統川普之間漸行漸...

盧秀燕今晚率團出訪澳洲 盼深化文化觀光與人員交流

台中市長盧秀燕宣布，今晚將率團出訪澳洲，展開為期6天的參訪之旅，預計8月11日返台。澳洲在台辦事處馮國斌今年7月4日曾拜...

點名謝志偉找碴 游盈隆：已非蔡英文時代 再鬼混難向國人交代

台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓，如今再1人加入戰局？游盈隆昨晚在臉書發文，標題為「謝志...

前英相強生抵台！將見賴清德、蔡英文

英國前首相強生昨抵台，今應遠景基金會邀請，將出席「凱達格蘭論壇：二○二五印太安全對話」並發表專題演說；強生訪台期間，將晉...

「大支領補助 球員兼裁判」！王鴻薇再爆「罷免要角聚文總」

國民黨立委王鴻薇曝歌手大支四年拿國家兩千萬元補助，其中一部分為文總去函證交所要求補助，她昨天再曝，大支（本名曾冠榕）自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。