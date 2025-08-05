外交部拚駐外館舍自有率 雪梨駐處標的勘查辦理中

根據審計部113年度審核報告，駐外辦公廳舍自有率17.12%，近2年尚無新增自有館舍；外交部今天表示，目前駐雪梨辦事處館舍購置案已獲行政院核定並編列預算，標的勘查作業正辦理中，另美國3駐處館舍購置計畫已函報行政院審議。

審計部日前公布113年度中央政府總決算審核報告，有關外交部推動駐外館舍購置計劃，113年底自有辦公廳舍及職務宿舍占駐外機構111處的17.12%及27.03%，而自112年底迄114年4月18日止，尚無新增自有館舍，推動進度未有實質進展。

據外交部統計，92至113年度完成駐紐約辦事處、駐約旦代表處、駐洛杉磯辦事處等10處辦公廳舍，及常駐世界貿易組織代表團、駐約旦代表處等2處館長職務宿舍購建，加上原有9處辦公廳舍、28處職務宿舍，113年底自有辦公廳舍及職務宿舍分別為19處及30處。

審計部指出，113年度駐外機構計租用81處館長職務宿舍，實際支用新台幣2億1889萬餘元，平均每處職務宿舍租金支出為270萬餘元，與109年度預算218萬餘元相較，漲幅已逾2成。經函請外交部續推駐外機構辦公廳舍購建，確保館舍能長期穩定使用，及提升駐外機構廳舍自有率，減少租金負擔。

根據審計部報告，外交部回覆，各館舍購置計畫所需預算龐鉅，如近期駐洛杉磯及駐舊金山辦事處購置預算分別逾新台幣11億元及22億元，考量政府財政資源有限，多僅能擇1至2館處分年推動購置。

外交部今天回覆中央社提問表示，目前駐雪梨辦事處自有館舍購置案已獲行政院核定並編列預算，該案法律專業服務已完成採購，而標的勘查作業正在辦理中，後續將辦理評選及議價等程序。

外交部說明，在美國的3個館處，包括休士頓、丹佛及波士頓等館舍購置計畫均已陸續提報行政院，因涉及跨部會審查，整體作業需時，後續將依行政院核定情形積極妥適辦理。

外交部強調，由於不動產交易及裝修工程均高度仰賴專業評估與審慎作業，且各案情況不一，包含當地市場供給條件、工程設計與施作規範及駐地法令限制等，皆須依個案特性進行通盤考量與妥善規劃。將在政府財政資源支持下持續督導協助，致力提升外館館舍自有比率。