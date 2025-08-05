點名謝志偉找碴 游盈隆：已非蔡英文時代 再鬼混難向國人交代

台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓，如今再1人加入戰局？游盈隆昨晚在臉書發文，標題為「謝志偉最近是閒著沒事幹嗎？」他列出「阿偉」刻意找碴的4個例子要網友評理。而近來傳出駐德國代表謝志偉可望轉任駐歐盟代表，應多作正經事，莫再熱衷當言論警察，「年薪上看500萬台幣，又可以吃香喝辣，羨煞多少人；再鬼混，就很難向國人交代了」。

游盈隆表示，謝志偉最近常在臉書抱怨他，且一連5天，多半是為了一些雞毛蒜皮的事，感覺比較像找碴。他的友人看不慣建議要回應，免得謝志偉食髓知味，不知道適可而止。他日前就說過，基於對過去情誼的尊重和珍惜，可以忍讓一、二次。太過分必有回應。「我就像孫悟空，可以站著不動，讓你砍三刀，結果你砍五刀，是不是皮在癢？」

「阿偉真的是存心找碴」，游盈隆表示，且舉4個例，讓大家評評理：

「第一，我的臉友在我臉書留言，其中一則『他們貪戀權位，不論是非』，我沒按讚，也沒回應，他竟然說，因為這則留言，我必須向李筱峰道歉。朋友們，這合理嗎？

第二，我曾有一則貼文，呼籲綠營柯建銘、沈伯洋要負起大罷免大失敗的責任，不要推給『天真無邪』的罷團。他竟然說「我應向罷團道歉，因為我說他們天真無邪』。昏倒。

第三，最近我引用一位網路作家Kuso曹興誠的歌詞，『昨夜興誠』，輕鬆一下，他也來批評，說我格局小。真的是一點幽默感都沒有，當什麼駐外代表。

第四，有一位臉友最近來我臉書留言，質疑他在蔡英文論文門中的一些事情，我沒按讚，也沒回應，他竟然也遷怒我。根本無理取鬧。」

游盈隆表示，坦白講，對這種花拳繡腿的踢館，「我是啼笑皆非，懶得回應。就算他使出九陰白骨抓，我有九陽神功護體，也傷不了我」。

游盈隆表示，聽說謝大使最近高升駐歐盟代表，未來工作應該不會比駐德代表輕鬆；國事如麻，應多作正經事，莫再熱衷當言論警察，畢竟現在已非蔡英文時代。更何況年薪上看500萬台幣，又可以吃香喝辣，羨煞多少人；再鬼混，就很難向國人交代了。「順祝搬家愉快、一路順風」。