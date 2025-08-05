快訊

太扯！趙露思重病被當中邪 爆經紀公司軟禁酒店「找大師驅魔」

太陽終於重返高雄 桃源區公所號召農用搬運車挺進孤島部落

想去美國？美簽新規：特定國家旅客入境須繳最高45萬元保證金

點名謝志偉找碴 游盈隆：已非蔡英文時代 再鬼混難向國人交代

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報資料照片

台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓，如今再1人加入戰局？游盈隆昨晚在臉書發文，標題為「謝志偉最近是閒著沒事幹嗎？」他列出「阿偉」刻意找碴的4個例子要網友評理。而近來傳出駐德國代表謝志偉可望轉任駐歐盟代表，應多作正經事，莫再熱衷當言論警察，「年薪上看500萬台幣，又可以吃香喝辣，羨煞多少人；再鬼混，就很難向國人交代了」。

游盈隆表示，謝志偉最近常在臉書抱怨他，且一連5天，多半是為了一些雞毛蒜皮的事，感覺比較像找碴。他的友人看不慣建議要回應，免得謝志偉食髓知味，不知道適可而止。他日前就說過，基於對過去情誼的尊重和珍惜，可以忍讓一、二次。太過分必有回應。「我就像孫悟空，可以站著不動，讓你砍三刀，結果你砍五刀，是不是皮在癢？」

「阿偉真的是存心找碴」，游盈隆表示，且舉4個例，讓大家評評理：

「第一，我的臉友在我臉書留言，其中一則『他們貪戀權位，不論是非』，我沒按讚，也沒回應，他竟然說，因為這則留言，我必須向李筱峰道歉。朋友們，這合理嗎？

第二，我曾有一則貼文，呼籲綠營柯建銘、沈伯洋要負起大罷免大失敗的責任，不要推給『天真無邪』的罷團。他竟然說「我應向罷團道歉，因為我說他們天真無邪』。昏倒。

第三，最近我引用一位網路作家Kuso曹興誠的歌詞，『昨夜興誠』，輕鬆一下，他也來批評，說我格局小。真的是一點幽默感都沒有，當什麼駐外代表。

第四，有一位臉友最近來我臉書留言，質疑他在蔡英文論文門中的一些事情，我沒按讚，也沒回應，他竟然也遷怒我。根本無理取鬧。」

游盈隆表示，坦白講，對這種花拳繡腿的踢館，「我是啼笑皆非，懶得回應。就算他使出九陰白骨抓，我有九陽神功護體，也傷不了我」。

游盈隆表示，聽說謝大使最近高升駐歐盟代表，未來工作應該不會比駐德代表輕鬆；國事如麻，應多作正經事，莫再熱衷當言論警察，畢竟現在已非蔡英文時代。更何況年薪上看500萬台幣，又可以吃香喝辣，羨煞多少人；再鬼混，就很難向國人交代了。「順祝搬家愉快、一路順風」。

游盈隆 謝志偉 蔡英文

延伸閱讀

遭游盈隆酸「燒成灰還是綠」 曹興誠反嗆「有色盲」：已變了顏色

「燒成灰還是綠的」 游盈隆反擊曹興誠：老天有眼一定會得到報應

曹興誠怒槓游盈隆！先酸綠元老如毛澤東墮落 再嗆「無恥」：要告隨便

曹興誠：游盈隆請閉嘴 別學徐巧芯毒液亂噴沒好下場

相關新聞

點名謝志偉找碴 游盈隆：已非蔡英文時代 再鬼混難向國人交代

台灣民意基金會董事長游盈隆、反共護台志工聯盟召集人曹興誠連日互槓，如今再1人加入戰局？游盈隆昨晚在臉書發文，標題為「謝志...

前英相強生抵台！將見賴清德、蔡英文

英國前首相強生昨抵台，今應遠景基金會邀請，將出席「凱達格蘭論壇：二○二五印太安全對話」並發表專題演說；強生訪台期間，將晉...

「大支領補助 球員兼裁判」！王鴻薇再爆「罷免要角聚文總」

國民黨立委王鴻薇曝歌手大支四年拿國家兩千萬元補助，其中一部分為文總去函證交所要求補助，她昨天再曝，大支（本名曾冠榕）自己...

大支拿千萬補助批在野…他轟「陷政府於不義」 更嘆這招用了40年還在用

立委王鴻薇曝歌手大支4年拿國家2000萬元補助，醫師、時事評論家沈政男大嘆，饒舌的批判是批判強權，結果卻是罵在野黨，根本...

颱風屋損慰助金持續發放 內政部：災民租補最高9600元

丹娜絲颱風重創雲嘉南，行政院提出家園復原慰助金最高10萬元。內政部指出，嘉義縣市與台南市持續受理中，其中台南市已陸續完成...

嘆八炯道歉「不夠完整」 可巴德猶太協會創會理事長方恩格：別拿納粹操作政治

反共挺罷網紅「閩南狼」陳柏源昨（3日）爆料另一名反共挺罷網紅八炯研究納粹煽動群眾的方法，引發軒然大波。台北市可巴德猶太協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。