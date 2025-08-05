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新聞眼／未點名譴責八炯…清「德」協會 雙標傷形象

聯合報／ 本報記者張文馨
八炯透過影片表示，曾私下跟好兄弟開玩笑「對啊，我是納粹」。對此，他認為不妥跟大家道歉。 圖／引用八炯影片
八炯透過影片表示，曾私下跟好兄弟開玩笑「對啊，我是納粹」。對此，他認為不妥跟大家道歉。 圖／引用八炯影片

台灣半年出現三次納粹爭議，藍綠都踩到敏感紅線，外國駐台單位反應卻不如他們堅持的價值這麼一致；網友湧向德國在台協會臉書要說法時，受納粹傷害之深的以色列駐台辦事處卻一聲不吭，曾轉發力挺反納粹價值的英國、荷蘭比利時駐台單位，這次也相當低調。

罷免領銜人宋建樑、國民黨主席朱立倫，到挺罷網紅八炯，他們提起納粹的動機各異，但都被質疑透過這個國際歷史的傷痛來轉化為向內訴求政治利益的工具。

但當德國在台協會兩次以點名道姓的方式，批評泛藍引用納粹，迴力鏢最終射向自己：相同的標準為何不能檢驗所有人，綠營側翼如何能置身其外？

據了解，德國在台協會昨天聲明與前一篇批評朱立倫的聲明並非來自同一人，用詞力道與篇幅也有落差，該會內部反應是，與個別外交官偏好有關，已引發討論。

從駐台單位的觀點，朱立倫這個政治人物對外交官員來說，自然比所謂的網紅更重要；更何況，過度反應可能被捲入網紅之間的爭端，這可是比干預台灣內政更為低下的批評，德國在台協會自然有所顧慮。

只是，這次德國在台協會被台灣網友點名，加上兩次聲明的力道不同，已有網友諷刺稱德國在台協會是「清『德』協會」，對其形象已造成一定損害。

納粹 網紅 荷蘭 八炯 罷免 側翼 外交官 以色列 比利時 德國在台協會

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