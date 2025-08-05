閩南狼控學納粹煽動 八炯道歉稱自嘲

網紅閩南狼陳柏源指控罷團戰友八炯以仿效納粹方式煽動群眾行動，八炯透過影片道歉，澄清是私下對朋友自嘲。但罷免運動與納粹連結，引發在野怒批，民進黨也表態譴責。

閩南狼在個人YouTube頻道透過影片爆料，八炯私下想仿納粹方式煽動群眾行動，並透露八炯「研究納粹如何操控群眾反共」，甚至「要發明新的手勢」，設立「納粹衝鋒隊」發起革命等言論，令他深感不安；八炯思想愈來愈極端，「納粹言論」是壓垮他的最後一根稻草。

針對納粹爭議，八炯昨透過影片道歉。 圖／引用八炯影片

八炯則稱，今年中舉辦四一九集會，當時壓力大且心情低落，認為已經撕不掉這張標籤，便對朋友自嘲是納粹；但自己認為即便是私下開玩笑也不行，所以透過影片致歉。

國民黨主席朱立倫昨表示，執政者側翼的操弄，是對民主最惡毒的模仿，也是對歷史上受難者最大的褻瀆。

朱立倫說，民主的核心是「與異議者共存」，而非「消滅異議者」；國民黨示警，是為防止極權再現，守護台灣得來不易的民主。但令人痛心的是，現在執政者的側翼，卻真的考慮仿效「納粹」這個詞彙，做為整肅異己、打壓言論的政治武器。

國民黨立委徐巧芯表示，四月十九日罷團舉辦凱道活動的標誌在當時就被質疑，但罷團當時沒承認，直到現在閩南狼翻出對話紀錄，才發現原來真有納粹元素在裡面，讓人覺得不可思議」。

民進黨發言人吳崢表示，民進黨看待事情的基本態度，跟世界各國一樣，亦即納粹對人類近代歷史上造成巨大傷痛，包括戰爭、種族滅絕，這樣的反人類政權行為，應受到所有人譴責。他說，納粹符號、符碼和圖騰也不應被輕易使用，民進黨譴責任何消費或運用納粹符號的行為。

民進黨立委沈伯洋指出，對歷史文化挪用或用詞，本就該謹慎；七月廿六日罷免運動結束後，有時會有不同路線或歧異存在，但對八月廿三日罷免不會有太大影響。