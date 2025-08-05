「大支領補助 球員兼裁判」！王鴻薇再爆「罷免要角聚文總」

國民黨立委王鴻薇曝歌手大支四年拿國家兩千萬元補助，其中一部分為文總去函證交所要求補助，她昨天再曝，大支（本名曾冠榕）自己就是文總執行委員，根本是「球員兼裁判」，且文總委員名單攤開看，眾多委員都為大罷免要角。文總則稱，大支是今年二月選出的新委員，完全沒有球員兼裁判的狀況，王鴻薇的指控是惡意指鹿為馬。

王鴻薇揭露，不只文化部補助大支，證交所更是「奉旨給飯」，因為就是由總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助的，賴清德總統應向社會好好交代。檢視文總執委會名單，赫然出現曾冠榕，也就是大支自己，如此「球員兼裁判」，沒有利益迴避，文總公然圖利自家委員。

王鴻薇提到，檢視文總委員名單，除大支外，還有眾多大罷免要角，包含罷免總指揮曹興誠是執行委員，由曹擔任電影顧問的「零日攻擊」，就獲得文策院加上國發基金新台幣一億三千多萬元投資。「通靈少女」影集原型劉柏君，也是執行委員，大罷免期間高舉抗中保台高調推罷免，「通靈少女」其實直通執政黨天廳。

王鴻薇還說，號召拍攝支持罷免影片的導演楊力州也名列執行委員，還有一位楊力州身旁帶著的王師是候補執行委員，兩人一起上政論節目一搭一唱，賣力幫執政黨搞大罷免；原來這些挺大罷免的文化人、音樂人，都收列在中華文化總會。

文總回應指出，文總年度計畫均為前一年審核，大支是在今年二月選出的新委員，沒有參與二○二三年至二○二五年「校長兼撞鐘」的預算核定，這項指控是惡意指鹿為馬，且刻意顛倒是非。

「有這麼爽的事情？」王鴻薇回應表示，前面拿完補助，後面就去當執委，而且二○二五年就是有補助，身分就是有重疊，這難道都沒有利益衝突的問題？文總的經費也是取之於大眾，是不是該把所有計畫及經費公告於網站？