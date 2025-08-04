友邦駐日內瓦聯合國常任代表團訪台 將晉見蕭副總統

中央社／ 台北4日電

友邦駐日內瓦聯合國常任代表團今天抵台，訪台期間將晉見副總統蕭美琴，除實地瞭解台灣政經發展現況，並將就聯合國體系關切的議題與政府相關部會交換意見

外交部晚間發布新聞稿指出，「友邦駐日內瓦聯合國常任代表訪台團」一行6人應政府邀請，於4日至9日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，訪團成員包括瓜地馬拉常代卡利（José Francisco Calí Tzay）大使及夫人、海地常代拉賽格堡（Ann-Kathryne Lassègue）大使及夫婿、馬紹爾群島副常代蘭維（Samuel K. Lanwi, Jr.）及夫人。其中，瓜地馬拉及海地常代均是首次訪台。

外交部表示，該團此行將晉見蕭副總統，並拜會勞動部長洪申翰、大陸委員會副主任委員梁文傑、原住民族委員會副主任委員谷縱．喀勒芳安、國家人權委員會副主任委員紀惠容、數位發展部資源管理司長曾文方及國家災害防救科技中心主任秘書李維森等，以及接受立法院長韓國瑜、衛生福利部政務次長林靜儀及外交部常務次長葛葆萱等款宴；另將拜會國合會並進行文化參訪。

外交部說，該團訪賓長期堅定支持及協助台灣推動參與「世界衛生組織」（WHO）等聯合國專門機構，是台灣的真摯友人。此行除實地瞭解台灣政經發展現況及「總合外交」的內涵外，並將就聯合國體系關切的議題與政府相關部會交換意見，協助確保台灣所制訂政策符合國際趨勢，以利「台灣能幫忙（Taiwancan help）」及「台灣能領導（Taiwan can lead）」目標的達成。

外交部 聯合國 日內瓦 瓜地馬拉

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