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大支拿千萬補助批在野…他轟「陷政府於不義」 更嘆這招用了40年還在用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
饒舌歌手大支。本報資料照片
饒舌歌手大支。本報資料照片

立委王鴻薇曝歌手大支4年拿國家2000萬元補助，醫師、時事評論家沈政男大嘆，饒舌的批判是批判強權，結果卻是罵在野黨，根本是陷賴政府於不義；而罵國民黨，這一招用了4、50年還在用，更感慨台灣網路匿名檢舉文化的變本加厲。

沈政男指出，饒舌的批判，是讓你批判強權，結果竟然是在罵在野黨。然後他們的邏輯很簡單，中共才是強權，而國民黨跟共匪站在一起。但歌手自己要知道，拿了政府補助，即使是間接批評在野黨，都會陷政府於不義。

但也由此可知，那些人的政治功力，就是罵國民黨，「這一招用了4、50年還在用」，真是一代不如一代。以前國民黨還有政權，就罵「國民黨不倒，台灣不會好」，現在都下台幾次，而且被抄家了，不能再罵獨裁威權，於是改罵親中賣台。

他進一步表示，至於那些大罷免網紅，就更等而下之了，尤其對那些匿名，甚至蒙面的大罷免領銜人更是不以為然，其實他們的自保，正好解釋了大罷免為什麼失敗，但他們卻完全沒有病識感，完完全全就不知道自己在幹嘛！

而大罷免的本質，根本是台灣網路匿名檢舉文化的變本加厲，以為神不知鬼不覺，匿名蒙面串聯一些人，就可以帶風向把討厭的人事物拉下來，滿足莫名其妙的正義感與愛國心。但還好大罷免沒得逞，否則台灣社會就變成「太臭了」的地方了。

醫師 中共 罷免 大支 國民黨 沈政男 王鴻薇

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