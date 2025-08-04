颱風屋損慰助金持續發放 內政部：災民租補最高9600元

丹娜絲颱風重創雲嘉南，行政院提出家園復原慰助金最高10萬元。內政部指出，嘉義縣市與台南市持續受理中，其中台南市已陸續完成撥款，相關縣市也加快審認及發放作業；因屋損須租屋者且符合資格者，租金補貼可加碼1.2倍，最高可領9600元。

內政部指出，為加速進行災後修繕工作，行政院日前已核定「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助專案」，對投入災區的施工廠商給予每棟最高補助3萬元，並經由中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會與台灣區綜合營造業同業公會共同努力下，共71家廠商可投入災後復原，以協助災區弱勢戶房屋住宅復原修繕為優先。

此外，房屋毀損面積占5成以上，經地方主辦機關認定須修復始能使用，且家庭成員無另持有自有房屋，在房屋修繕期間，而必須在外租屋者，可依據「受災證明」申請300億元中央擴大租金補貼，每戶依租賃房屋所在地不同，可領每月2000元至8000元不等，並還可再加碼1.2倍，以減輕生活負擔。

內政部補充，台灣仍處在颱風季，必須加快房屋修繕速度，中央、地方與民間會持續協助媒合廠商及受災戶，以整合修繕需求及啟動修復工程，公私協力合作，儘早讓受災民眾恢復安全住所。