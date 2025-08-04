陸人申請在台定居「不能具雙重身分」 內政部新規：應繳附註銷大陸護照證明

配合賴清德總統針對中國威脅提出的17項因應策略，內政部近日已完成相關辦法修正預告，未來大陸地區人民申請在台灣地區定居，應備文件除了喪失大陸地區戶籍證明公證書外，並應繳附未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明的公證書。

目前該辦法的預告期已結束，內政部蒐整意見後將另行公告上路時間。

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第30條、第31條修正草案。修正草案指出，大陸地區人民申請來台定居，應確實依法放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分；大陸地區人民申請在台定居，應提出喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明的公證書。

修正草案中指出，這是參考陸委會相關函釋，有兩岸人民關係條例中指的「原籍」，是指不能保有大陸地區人民身分，包含在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照等足以表彰具大陸地區人民身分的證明，避免實務上存在大陸地區人民於放棄（註銷）大陸地區戶籍後，仍申領持用大陸地區護照，因而造成兩岸身分認定混亂，因此配合將喪失原籍證明」修正為「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明」。